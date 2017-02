Sunderland gir aldri opp

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og på fotballfronten er det storoppgjøret mellom Liverpool og Tottenham som er den største godbiten. Det er ellers full runde i alle de øverste ligaene i England, en rekke kamper i Bundesliga, i La Liga, i Serie A og i Frankrike. Det er ellers duket for både VM-sprint for herrer i VM i skiskyting og VM utfor herrer i alpin-VM.

Sunderland — Southampton H 3,35 (spillestopp kl 15.55)

Som lyn fra klar himmel slo Sunderland til mot Crystal Palace hele fire ganger og ledet 4-0 til pause, noe som også ble sluttresultatet. En livsviktig seier i en knalltøff nedrykksstrid. The Black Cats ligger fortsatt sist, men nå er det et litt større lys i tunnelen og kun to poeng opp til Swansea på sikker plass.

3-3-6 er en hjemmestatistikk som er et nedrykkslag verdig. Nesten to tredeler av poengene har de tatt på eget gress. Skadelisten er fortsatt lang ,med John O'Shea, Adnan Januzaj og Jack Rodwell de nyeste tilskuddene.

Ingen lag har plukket færre poeng enn Southampton de siste seks, og 3-0-seieren hjemme over Leicester er eneste lyspunkt blant fem tap i denne perioden. De står med to tap på rappen før dagens kamp, borte for Swansea og hjemme for West Ham.

De siste tre kampene på reisefot er alle tapt og 2-3-7 er deres svake tall totalt denne sesongen. Sofiane Boufal, Charlie Austin og Virgil van Dijk er stadig ute.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende, men magefølelsen sier at Sunderland får noe ut av denne kampen og 3,55 i hjemmeodds må testes her.