Sunderland sliter på åpningsdagen

Det ble en real krasjlanding torsdag, med null treff på fire tips.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Sunderland - Derby, U 3,00.

Åpningskamp i Championship. Sunderland rykket som kjent ned fra Premier League sist sesong og har mistet sine to viktigste spillere, målvakt Jordan Pickford og toppscorer Jermain Defoe. David Moyes fikk også sparken, inn har Simon Grayson kommet. Han kommer med gode skussmål etter å ha overprestert med Preston North End en lengre periode.

Overgangssommeren har ellers vært preget av at mange spiller ehar forlatt, men de har faktisk klart å beholde mange av de faste. Signeringene inn har vært av ymse kvalitet, syv spillere er klare for debut i dag.

Sunderland har for øvrig en ganske så elendig statistikk på åpningsdagen i nyere tid, med fire uavgjort og tre tap på de siste syv. I tillegg har alle de siste fem Sunderland-sjefene tapt sin første kamp som sjef.

Med Nigel Pearson og en rekke spennende signeringer i boks, skulle Derby kjempe om opprykk sist sesong. Det ble heller en kaotisk sesong, med en skuffende 9. plass som resultat. Hele tre managere var innom sist sesong, og den siste av dem skal lede laget i kveld - dyktig Gary Rowett.

På overgangsmarkedet har de mistet to svært sentrale spillere i Will Hughes og Tom Ince. Inn har de hentet gode spillere i Tom Huddlestone, Curtis Davies og Andre Wisdom, alle tre er klare for debut i aften.

Seriepremierer er ofte forknytte og denne fredagen møtes to lag som matcher hverandre. Uavgjort ser sannsynlig ut og det blir vårt spill til tre blank.

