Svendsen tar Norge til gull mix-stafetten

Torsdagens langoddsprogram byr på en meget spennende åpningsøvelse i VM i skiskyting med mix-stafett og gode norske medaljesjanser. Utover skiskyting er det ishockey som dominerer med en rekke landskamper i Europa og drøssevis med kamper i NHL natt til fredag.

Mix stafett - vinner Norge 3,50 (spillestopp 14.40)

Det er duket for en meget spennende åpningsøvelse i VM i skiskyting i Hochfilzen, Østerrike. Mixed stafett har minst tre vinnerkandidater i Norge, Tyskland og Frankrike og det skal være gode norske vinnersjanser.

Marte Olsbu går 1. etappe, Tiril Eckhoff går 2. etappe, Johannes Thingnes Bø går 3. etappe, mens Emil Hegle Svendsen går sisteetappen. Det er et veldig bra lag, og herreløperne er det trolig ingen fare med. Marte Olsbu har som kjent slitt med skader og sykdom i oppkjøringen mot sesongen, men viste klar formstigning i de siste verdenscuprennene før VM og skytemessig har det sett bra ut. Marte har foreløpig ikke hatt den samme farten i sporet, som hun hadde forrige sesong, men er på rett vei der også. Det er nok Tiril Eckhoff på 2. etappe som på forhånd er det største usikkerhetsmomentet for Norge. Hun har ikke skutt som best denne sesongen og i stafett er skytingen det aller viktigste.

Våre to herreløpere på de to siste etappene, har begge vist flott form på nyåret og bør kunne gjøre solide løp.

Det er ingent vil om at både Tyskland (Hinz, Dahlmeier, Peiffer og Schempp) og Frankrike (Chevalier, Dorin Habert, Fillon Maillet og Martin Fourcade) er meget tøffe utfordrere.

Men vi mener Norge burde vært satt til knepen favoritt på forhånd. Det er de ikke og 3,50 på at Norge innleder VM med gull, er slett ikke verst betalt og er helt klart verd å sette penger på.