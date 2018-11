Svenskene blir slått gule og blå

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er klart vi skulle ønsket at det var fulgt opp av gnistrende kamper overalt i hele Europa, men innimellom må vi tåle en landslagpause. Det er fine oppgjør som spilles i Uefa Nations League i dag. Blant annet så skal våre svenske naboer ut i en helt avgjørende kamp mot Tyrkia. Et annet fint oppgjør er og Italia mot Portugal. Her hjemme i Norge spilles det en veldig interessant kvalikkamp mellom KFUM og Åsane. Førstnevnte som slo Fredrikstad enkelt ut i forrige runde. Ved siden av dette er det andre idretter som Håndball og Ishockey, og vi i Nettavisen vil ha tips på noe av dette også.

Tyrkia - Sverige H - 2,25 (Spillestopp 17:55)

Våre naboer Sverige tar turen til den meget tøffe bortekampen mot Tyrkia.

Tyrkia har rukket å spille tre av fire kamper i denne gruppen, hvor Russland er det tredje laget. Laget har tapt to ganger mot nettopp Russland. Først 0-2 borte, dernest 1-2 på hjemmebane. Det er veldig merkelig at Tyrkia har null poeng mot Russland, for i disse oppgjørene har nemlig Tyrkia vært gode. I mellom disse to oppgjørene noterte Tyrkia en meget sterk 3-2-seier i kampen mot Sverige på Friends Arena i Stockholm. Endelig fikk de uttelling. Ut ifra resultatene, kan tyrkerne ikke lenger vinne denne gruppen, selv med seier i denne siste gruppespillkampen for deres del. I tillegg til kvalikkampene har Tyrkia rukket en privatlandskamp, hvor det ble svake 0-0 hjemme mot Bosnia.

På de siste ti tellende hjemmekampene så står Tyrkia med 6-1-3. Det er en statstikk som holder mål. Trolig så vinner Russland denne gruppen, og det er kun en bitteliten sjanse for at det ikke blir sånn. Jeg synes uansett 2,25 på at Tyrkia vinner denne hjemmekampen er innenfor på en sterkt hjemmelag.

Sverige har skuffet stort i denne gruppen. Et fattig poeng er fasiten etter to spilte kamper. Svenskene åpnet med brukbare 0-0 borte mot Russland, men gikk på et stygt hjemmetap da Tyrkia kunne reise hjem med en 3-2-seier fra Stockholm. Sverige vil med seier her, samt en ny seier mot Russland i siste kamp i gruppen, havne likt med russerne. Det er derfor fortsatt en liten svensk mulighet til å vinne gruppen.

Sverige har også rukket to privatkamper i høst. 1-1 hjemme mot Slovakia og et 0-2-tap i Østerrike er ikke mye å slå i bordet med. Sverige har vist svak form etter den fine innsatsen i sommerens VM, der laget røk ut for England i kvartfinalen. Her var de gule og blå virkelig et vanskelig lag og møte, men slik har det ikke sett ut i Uefa Nations League. Det er vanskelig å spille borte i Tyrkia.

Begrunnelse H: Det skiller ikke voldsomt i styrkeforholdet mellom disse to, men hjemmelaget er bedre. Det skal og sies at vi har sett Tyrkia i flere kamper i Uefa Nations League der vi synes det har vært høyt nivå på mye av det de har vist. 2,25 er fullt akseptabelt og det er det vi jakter.

