Tarik Elyounoussi og co. får ny trener-effekten

På torsdagens langoddsprogram er det Europa League og NHL som dominerer. Manchester United skal ut i tøff bortekamp mot Rostov og FC København får besøk av Ajax, blant annet. Begge nordmennene skal i aksjon i nattens amerikanske hockeykamper.

Onsdag ble den tredje minus-dagen på rad og vi jobber hardt for å snu den negative flyten. Barcelona-seier til både pause og fulltid var det eneste av totalt fem tips som satt, til 1,95 ganger pengene. Hvordan Thomas Meunier ikke fikk gult kort, er dog fortsatt et mysterium for oss.

Om ikke annet kan vi glede oss over å ha med fire av fire rette i tippekupongen så langt.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 21.00.

Lyon + Olympiakos, samlet odds 5,17.

Vi skrur opp risikoen i denne dobbelen. Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Olympiakos - Besiktas, H 2,25

Hjemmelaget slo ut tyrkiske Osmanlispor forrige runde, men har fulgt opp med to strake serietap og det ble trener Paulo Bentos bane - han er sparket. Ungdomstrener Vassilis Vouzas er hentet inn som midlertid manager og leder laget i kveld.

Sparking virker kanskje som en overreaksjon og mange har reagert på at de sparket treneren selv om de leder ligaen - som de gjør med seks poeng. 10-1-1 er deres knallsterke hjemmetall i ligaen, men 1-3-1 er deres noe svakere tall i europeisk sammenheng. Bruno Viana er suspendert for verten, mens den faste angriperen Sebá, målvakten Kapino og midtbanespiller Dominguez går skadet.

Besiktas slo ut Sportspill-favoritten Hapoel Be'er Sheva etter å ha vunnet både borte og hjemme i forrige utslagsrunde. Formen til tyrkerne er god og de har vunnet sine siste fem kamper i alle turneringer.

Gjestene topper den tyrkiske ligaen, fire poeng foran nummer to. De er best hjemme, men 7-3-2 er en anstendig hjemmestatistikk. Og på bortebane tok de en knallsterk borteseier mot Napoli og poeng fra Benfica i høstens gruppespill.Uysal og Erkin er tvilsomme, Demba Ba mister kampen.

Vi backer vertene, som er nødt til å få en positiv reaksjon etter en downperiode, til 2,25 ganger pengene.

Lyon - Roma, H 2,30

Vertene hadde få problemer med å slå ut AZ forrige runde og vant hele 11-2 sammenlagt. Det har de fulgt opp med 5-0-seier hjemme og en sen utlikning mot Bordeaux som ga 1-1.

Franskmennene deltok i høstens Champions League-gruppespill og kapret fire poeng på tre hjemmekamper, etter tap for Juventus, uavgjort mot Sevilla og seier over Dinamo Zagreb. De har en solid hjemmestatistikk i ligaen, 10-0-4.

Memphis Depay kan ikke spille, han er bundet til Manchester United. Forsvarerne N'Koulou og Rybus er skadet.

Roma har en marerittuke bak seg, med tap for Lazio i semifinalederbyet av den italienske cupen og 1-2-tap hjemme for topp tre-rivalen Napoli lørdag. Men de vant forrige bortekamp i Europa League hele 4-0 mot Spanias beste forsvar, Villarreal.

Trener Luciano Spalletti har stilt med et knallsterkt mannskap gjennom hele Europa League-sesongen. Stopper/back Antonio Rüdiger blir ikke med til Frankrike grunnet suspensjon, mens Florenzi og tidligere Lyon-spiller Grenier er utilgjengelige.

Det italienske hovedstadslaget har en del feilskjær på reisefot og bare 7-2-5 på fremmed gress i ligaen. Vi spiller H til 2,30 her og får en spenstig totalodds på 5,17.

