Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Nå er det alvor for King

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra Allsvenskan

Oddstips Ligue 1: Toulouse til strålende odds

Oddstips dansk Superliga: Tøff bortekamp for Grytebust

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang i vente

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss fredag med kamper fra både Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, dansk superliga og Allsvenskan på menyen. De norske fotballjentene spiller VM-kvalik mot Nord-Irland. I tillegg er det full serierunde i Ligue 2 i Frankrike.

Rosenborg ble som ventet kjørt kraftig borte mot Real Sociedad torsdag kveld, og klarte dessverre heller ikke å score mål (som var et av våre tips torsdag). Dog ble det flott klaff for dobbelen med seire til Atalanta og Slavia Praha til solide 4,39 i odds, og Østersund innfridde som vårt frekke singelspill borte mot Zorya Lugansk til spenstige 4 i odds.

Silkeborg - Odense H 2,60 (spillestopp kl 17.55)

Dansk superliga og denne kampen innleder den niende serierunden. Silkeborg med 2-1-5 på sine åtte første seriekamper og ligger nest sist med sju poeng. Det er dog verd å merke seg at Silkeborg har spilt fem av disse åtte seriekampene på bortebane (0-1-4). Hjemme på nye Jysk Park i Silkeborg har laget vunnet to av tre kamper (tapet kom mot overraskelseslaget Hobro med 0-2). Gustaf Nilsson er friskmeldt og Mikkel Vendebo returnerer fra karantene.

Tippernes skrekk Odense er som vanlig vanskelige å lese og står med 2-4-2 på sine åtte første seriekamper. Har fortsatt tilgode å tape borte etter tre bortekamper (1-2-0). Rasmus Jönsson er ute med kneproblemer, mens Izunna Uzochukwu soner karantene etter sin utvisning mot Brøndby sist helg.

Hjemmesterke Silkeborg burde vel strengt tatt stått som favoritt her og 2,60 på hjemmeseier er såpass bra odds, at vi setter et spill på Silkeborg i kveld.