Tøff bortekamp for Svendsen og Hammarby

Det er et meget bra langoddsprogram vi har foran oss mandag. Eliteseriekamp mellom Sarpsborg 08 og Strømsgodset og Premier League-kampen mellom Manchester City og Everton er de mest interessante kampene, men det er bra med spennende objekter utover disse to kampene også.

Ørebro - Hammarby H 2,25 (spillestopp kl 18.55)

Hjemmesterke Ørebro (5-2-2) ligger på 10. plass i Allsvenskan etter 19 spilte kamper med 27 poeng. Avanserer til 6. plass med seier i kveld og formen er bra med 3-2-0 på de fem siste seriekampene. Siste tap kom mot nettopp Hammarby på bortebane sjette sist (1-3). I likhet med Hammarby sliter laget på bortebane (2-4-4).

Hammarby ligger på plassen bak Ørebro (11.plass) med totalt 25 poeng. Hjemme er kun en kamp tapt (4-5-1), men Hammarby sliter fælt på bortebane (2-2-5) og formen er høyst moderat med 2-1-4 på de sju siste seriekampene. I kveld må både unnvære både Romulo og klubbikonet Kennedy Bakircioglu som er ute med skader.

Ørebro vant tilsvarende kamp forrige sesong med 3-2 og 2,25 på hjemmeseier er bra odds og spilles.

GIF Sundsvall - Kalmar H 2,15 (spillestopp kl 18.55)

Man blir som kjent sjelden rik av å spille på bunnlag på langoddsen, men Tromsø gjorde jobben hjemme mot Aalesund søndag kveld.

GIF Sundsvall ligger tredje sist og på kvalikplass i Allsvenskan, men all den tid nestjumbo Halmstad fortsetter å tape, er det fortsatt tre poeng ned til direkte nedrykk for Giffarna. Seier i kveld vil med andre ord bety et kvantesprang bort fra direkte nedrykk. 2-3-4 er tallene på hjemmebane og målforskjellen 8-12 forteller litt om hvor skoen trykket.

Motstander Kalmar ligger på plassen over GIF Sundsvall med 17 poeng og er meget usle på bortebane (1-1-7). Seieren kom faktisk i forrige bortekamp mot AIK (1-0), men sist helg ble det juling så det holdt borte mot Malmö med 0-6. Meget viktige Romario ble utvist i den kampen og må sone karantene i kveld og ute med karantene er også den viktige forsvarspilleren Marko Biskupovic. Det er to sentrale fravært for Kalmar.

Således må GIF Sundsvall kjenne sin besøkelsestid i kveld og vi setter pengene på hjemmeseier og kombiner med seier til Ørebro og får meget spreke 4,84 i totalodds.