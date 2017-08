Tøff bortekamp i vente for Valsvik

Det er VM-kval til helgen og det betyr at vi går inn i en landslagsperiode og alle de store ligaene, samt Eliteserien har pause nå. Mandagens langoddsprogram bærer preg av det, da det er ingen kamper på øverste nivå. Likevel er det en del kamper på menyen, blant annet fra Superettan i Sverige, fra tysk 2. bundesliga og fra Ligue 2 i Frankrike.

Det ble en brukbar søndag for våre oddstips. Dobbelen med seire til Liverpool og Torino til 3,38 i odds satt klokkerent, mens også singelspillet på Spal i Serie A gikk inn til pene 2,35 i odds.

Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig H 2,25 (spillestopp 20.25)

Våren 2012 rykket Kaiserslauterne ned fra Bundesliga og siden har de blitt værende på nivå to. Endte på 3. plass og playoff i sin første sesong på nivå 2 (sesongen 2012/13), men makter ikke å ta seg opp igjen. 2013/14 sesongen endte laget på 4. plass, i sesongen 2014/15 endte også laget på 4. plass. Så ble det en svak 10. plass i sesongen 2015/16, mens forrige sesong endte med en svak 13. plass.

Har innledet svakt også denne sesongen. Innledet med 0-3 tap borte mot Nürnberg, så 1-1 hjemme mot Darmstadt, mens det sist helg ble 0-2 borte for nåværende serieleder Fortuna Düsseldorf. Motstanden har dog vært meget tøff. Darmstad ligger på 2. plass, mens Nürnberg ligger på 6. plass. Er normalt sterke hjemme og hadde 8-5-4 på Fritz-Walter-Stadion forrige sesong til tross for en svak tabellplassering.

Eintracht Braunschweig endte på 3. plass sist sesong, kom seg til playoff, men røk over to oppgjør mot Wolfsburg. Brukbare 6-6-5 på bortebane da. 6-1-10 på bortebane i sesongen 2014/15, og 5-4-8 i sesongen 2015/16, så det er ikke et lag som glitrer på bortebane. Har innledet greit denne sesongen med 1-2-0 på de tre første seriekampene, men to av dem er spilt på hjemmebane.

Kaiserslautern har altså møtt meget tøff motstand i sine tre første seriekamper, og skal ha bra mulighet til å ta sesongens første seier i kveld.

Det står 1-1-1 på de tre siste tilsvarende og hjemmeseier til 2,35 i odds, blir vår utvalgte kamp i kveld.