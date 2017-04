Tony Adams havererer fra start

Det ble pluss for tredje dag på rad med treff på ett av to tips torsdag. Både Celta Vigo og Manchester United sviktet oss i vår dobbel, men Besiktas-seier satt klokkerent til 2,60 ganger pengene og sikret et bra overskudd.

På fredagens langoddsprogram er det mange spillemessig interessante kamper og et godt utvalg fra fotball-Europa. I tillegg spilles to Stanley Cup-kamper i nattens NHL.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.25.

Sevilla (0-1) + Gent, samlet odds 2,39.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Sevilla - Granada (0-1), H 1,45

Her er spillet at Sevilla vinner med minst to mål. Vertene spilte uavgjort borte mot et forbedret Valencia i helgen som gikk, og med åtte poeng ned til femteplass, skal Champions League være sikret kommende sesong. Det er tre poeng opp til Atlético Madrid og direkte kvalifiseringsplass, en fin gulrot å jakte.

Sampaolis menn har kommet seg etter formduppen og vant forrige hjemmekamp 4-2 over Deportivo. 11-3-1 er deres knallsterke hjemmetall i ligaen. Barcelona er det eneste laget som har vunnet. Vitolo gikk av sist og er skadet, Michael Krohn-Dehli og backen Tremoulinas er fra før ute.

Granada så akkurat like elendige ut som man forventet under Tony Adams og de tapte fullt fortjent 0-3 hjemme for B-laget til Celta Vigo i engelskmannens første kamp på trenerbenken. En katastrofal innsats på alle mulige måter. 0-4-12 er elendige bortetall og Granada kommer til å rykke ned.

Stopper Sverrir Ingi Ingason er sammen med Mubarak Wakaso suspenderte. Spissene Kravets og Ramos er sammen med backen Foulqier tvilsomme.

Sevilla har sett noe forbedret ut de siste par kampene, mens Granada så virkelig katastrofale ut forrige helg. Her kan det bli storseier, men vi kjører en safe variant med "bare" tomålsseier til 1,45 i odds. Den kombinerer vi.

Gent - Oostende, H 1,65

I Belgia deler de tabellen i to mot slutten av kampen, hvor topp seks spiller i en mestergruppe. Det er fra mestergruppen vi henter dette objektet.

Hjemmelaget er nærmest å holde følge med Anderlecht i mestergruppen i Belgia, seks poeng skiller opp. De har fått en god start etter de delte tabellen og har syv poeng på tre kamper i mestergruppen. Deres totale hjemmestatistikk er knallsterke 13-1-2. Tilsvarende kamp i ligaen endte 1-1.

To faste midtbanespillere i Neto og Saief savnes. Ingen av dem var i aksjon mot Charleroi forrige runde, en kamp de vant 1-0.

Gjestene har på sin side slitt etter de delte tabellen i Belgia, med to poengdelinger og ett tap på tre kamper. De er godkjent sterke på reisefot, med 6-5-5 så langt denne sesongen.

Opp mot fire spillere savnes for Oostende, deriblant de viktige forsvarerne Tomasevic og Capon. Den faste midtbanespilleren Jonckheere er tvilsom.

Hjemmelaget er knallsterke på eget gress og har også best form. 1,65 er ikke odds å bli rik av, men det fungerer som et dobbelobjekt. Vi får totaloddsen 2,39 på vår favorittdobbel.

