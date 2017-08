Tony Pulis fortsetter å levere

Nok en herlig fotballdag venter oss, med storkamper fra Premier League, kvartfinaler i NM og full rulle i de øvrige europeiske ligaene på programmet.

Vi måtte tåle et tap også lørdag. 16-runde var katastrofal med null av tre spill inn, men Inters snuoperasjon på kvelden til 2,75 ganger pengene gjorde sitt for å begrense skadene.



Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 14.25.

West Bromwich - Stoke, H 2,25.

I sann Tony Pulis-ånd har West Brom åpnet sesongen med to 1-0-seirer på rad, over Bournemouth og Burnley. Et par spennende signeringer i Jay Rodriguez og Oliver Burke forsterker offensiven ytterligere og de har beholdt alle sine viktigste spillere.

Tross en svak åpning hjemme sist sesong, klokket WBA inn på gode 9-2-8 hjemme. Disse tallene ville nok vært enda bedre om de ikke var ferdigspilte i februar.

Tony Pulis har også et godt tak på sin tidligere arbeidsgiver. Under hands ledelse har de vunnet alle de tre tilsvarende kampene med ett måls margin.

Spissen Hal Robson-Kanu, som ble matchvinner sist helg, soner karantene for sitt røde kort. McAuley er definitivt ute, Jonny Evans er tvilsom og nysigneringen Burke er ventet på benken.

Slo Arsenal

Stoke slo tilbake fra åpningstapet mot Everton med en meget sterk 1-0-seier over Arsenal, der lånesigneringen Jesé herjet og ble matchvinner. Men borte slet de hele forrige sesong og vi ser grunn til å vente det samme i år, for foruten Jesé, er troppen heller svekket enn styrket siden sist.

Mark Hughes melder at Xherdan Shaqiri har en sjanse til å rekke kampen. Ibrahim Afellay og Julien Ngoy er definitivt ute.

Tony Pulis har et meget godt tak på Stoke og West Bromwich ser akkurat like seige ut som forventet. Vi spiller H til 2,25.

