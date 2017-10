Topp sjanse for helmotiverte Kristiansund

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er meget interessant og byr på en rekke interessante oppgjør i Eliteserien her hjemme i den fjerde siste serierunden. Det spilles også flere interessante oppgjør i Spania, Italia og Tyskland og i Premier League er det to kamper på plakaten.

Kristiansund - Odd H 2,45 (spillestopp kl 17.55)

Etter en flott periode med ti poeng på fire kamper, misset Kristiansund "matchballen" hjemme mot Viking nest sist og tapte overraskende 0-2. Hadde også tre poeng i lomma i det meget viktige bunnoppgjøret borte mot Aalesund sist lørdag, men fikk utligning i mot på overtid. Står med 30 poeng og har kun to poeng ned til kvalikplassen. 5-6-2 er bra hjemmetall. Amidou Diop ble utvist mot Aalesund sist og må sone karantene, men trener Christian Michelsen kan glede seg over at Aliou Coly er tilbake etter endt karantene.

Odd forsterket sin allerede bunnsolide hjemmestatistikk med en ny hjemmeseier mot Lillestrøm mandag kveld og står med 9-2-2 på Skagerak Arena denne sesongen. Begredelige 2-3-8 på bortebane er dog en klart medvirkende årsak til at Odd trolig ikke kan melde seg på i medaljekampen, all den tid det er seks poeng opp dit. Jone Samuelsen pådro seg sitt femte gule kort hjemme mot Lillestrøm mandag og må sone karantene, men Fredrik Semb Berge kommer tilbake etter endt soning.

Kristiansund trenger poeng og aller helst alle tre. Bortesvake Odd er en takknemlig motstander i så måte. 2,45 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

Sarpsborg 08 - Sandefjord H 1,57 (spillestopp kl 17.55)

Sarpsborg var i kjempetrøbbel borte mot Sogndal sist søndag og lå under 1-3, men klarte å berge et poeng i sluttminuttene. Det var på bortebane der Sarpsborg har slitt store deler av sesongen og faktisk ikke har bedre enn 4-6-3. Men siden Brann har kollapset, holder Sarpsborg fortsatt 3.plassen i Eliteserien med sine 44 poeng, og har tre poeng ned til Strømsgodset på 4. plass. Har et forholdsvis overkommelig program igjen og gode medaljesjanser. Solide 7-5-1 hjemme på Sarpsborg stadion.

Sandefjord står med 33 poeng og har således fem poeng ned til kvalikplassen. Skal møte flere av lagene i bunnstriden i de gjenstående kampene og er ikke trygge. Formen er dog på retur med fire tap på de fem siste seriekampene og bortetallene viser svake 3-1-9.

Det er vanskelig å tro på annet enn hjemmeseier her. 1,57 for hjemmeseier er slett ikke så aller verst odds og kombineres med seier til Kristiansund og gir en dobbelodds på 3,85.