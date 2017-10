Toronto Maple Leafs er endelig tilbake

Det er en real mellomdag på onsdagens langoddsprogram. Riktignok er det flust opp med returkamper fra kvinnenes Champions League i fotball, men jevnt over er det underbetalte favoritter på farten. I tillegg er det masse norsk håndball. Det betyr at vi retter fokus mot nattens kamper i NHl.

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils H 1,75 (spillestopp 01.25)





For første gang på evigheter så er det forventninger i Toronto foran denne sesongen. Unge supertalenter som Auston Matthews, William Nylander og Mitch Marner er tre av grunnene til det. Og etter de tre første seriekampene er forventningene infridd hittil. Måtte riktignok ha sudden death for å beseire Chicago Blackhawks i den siste kampen, men vant 4-3 tilslutt. Før det er New York Rangers slått 8-5 hjemme, og i serieåpningen ble det overbevisende 7-2 seier borte mot Winnipeg.

Nattens motstander New Jersey Devils er på forhånd vurdert som et av de svakeste lagene i denne sesongens NHL, men har likevel vunnet sine to spilte kamper til nå. Innledet med 4-1 seier hjemme mot Colorado Avalnache, og vant deretter 6-2 borte mot Buffalo Sabres, men ingen av de to lagene er blant lagene som er tippet å gå til sluttspill.

1,75 i hjemmeodds er som det må være og spilles.