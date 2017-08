Tottenham fikser svekket Chelsea

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og det er flust med spennende objekter. Seks kamper skal avvikles i Eliteserien her hjemme, og i tillegg er det en rekke kamper i OBOS-ligan. Det er Premier League og både Barcelona og Real Madrid gjør sine seriepremierer. I Italia er det full runde og det er spennende matcher i både Tyskland, Sverige og Frankrike.

Tottenham - Chelsea H 1,95 (spillestopp kl 16.55)

Strålende sesongstart av Tottenham med 2-0 seier borte mot Newcastle. Nå ble nok Tottenham noe hjulpet av utvisningen Shelvey på Newcastle, men uansett var det solid. Med mannskapet ser det bra ut. Fantastiske 17-2-0 hjemme på White Hart Lane sist sesong, men denne sesongen er det altså Wembley som skal være Tottenhams hjemmebane.

Katastrofestart for Chelsea som etter en elendig førsteomgang lå under sesnasjonelle 0-3 hjemme mot Burnley. Nå fikk riktignok Chelsea Cahill utvist allerede etter 14 minutter. For sikkerhets skyld ble Fabregas utvist etter 81 minutter på stillingen 1-3, men Chelsea maktet likevel å sette enda en redusering og det endte 2-3. Fabregas og Cahill soner følgelig karantene søndag og verken Hazard eller Bakayako er heller tilgjengelige.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende og Tottenham må ha gode seiersmuligheter mot et klart svekket Chelsea. 1,95 på hjemmeseier er helt grei odds, forutsetningene tatt i betraktning og spilles.

Marseilles - Angers H 1,55 (spillestopp kl 16.55)

Perfekt sesongstart for Marseilles som står med full pott og seks poeng etter de to første serierundene. Innledet sesongen med å vinne 3-0 hjemme mot Dijon og fulgte opp med å vinne 1-0 borte mot Nantes i forrige serierunde. Hadde meget sterke 13-4-2 på hjemmebane forrige sesong. Dimitri Payet var skadet sist, ellers er det ikke fravær i troppen.

Angers endte på 12. plass sist sesong og hadde da 5-2-12 på bortebane. Det var litt ned fra sesongen før (rykket opp til Ligue 1 før 2015/16 sesongen) da laget endte på 9. plass. Innledet sesongen med 2-2 hjemme mot Bordeaux, før nyopprykkede Amiens ble slått 2-0 borte sist helg.

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte med 3-0 seier til Marseilles. 1,55 på hjemmeseier er klart godkjent favorittodds og vi kombinerer denne med seier til Tottenham. Totalodds 3,02.