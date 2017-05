Tottenham kan ta seg ferie

Det ble en ny, fin plussdag på 17. mai for våre oddstips. FC København gikk på tap i Midtjylland til flotte 3,10 i odds og Juventus sikret cupseier til 1,90. Singelen på Southampton gikk imidlertid ikke inn. Uansett er den fjerde strake plussdagen et faktum.

På dagens langoddsprogram er det en del flotte høydepunkter å ta tak i, med viktige playoffkamper i England, Leicester - Tottenham, tre kamper fra Allsvenskan, noe fra Danmark og en spennende NHL-kamp i natt.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Leicester - Tottenham, H 3,70.

En betydningsløs kamp for begge lag, Leicester er sikret en plass midt på tabellen og Tottenham havner uansett på andreplass. I slike kamper er det som regel hjemmelaget som er mest motiverte, takket være støtten fra hjemmesupporterne.

Leicester har vært i jevnt over knallbra form etter Craig Shakespare tok over og Riyad Mahrez skle bort sjansen til å ta poeng fra Manchester City i helgen, da hans straffescoring ble underkjent. De to foregående kampene har gitt to seirer.

Selv i en trøblete sesong, har Leicester sterke 10-3-4 hjemme. Etter Shakespare tok over, har de 6-1-0 på eget gress i alle turneringer.

Dessverre for vårt spill, savner Leicester fire viktige spillere. Drinkwater, King og stopperparet Huth/Morgan er alle ute.

Sikret andreplass

Nå er det sikkert av Tottenham havner på andreplass, etter at de slo Manchester United 2-1 hjemme i helgen. Vi forventer at luften går ut av Spurs etter en hard og lang sesong, nå har de råd til å koste på seg et hvileskjær.

Det er først og fremst hjemme de har levert best denne sesongen, borte har de mer beskjedne 7-6-4. I tillegg er Leicester en motstander de har slitt mot de seneste par sesongene, 0-2-1 er Spurs' tall i de siste tre innbyrdes ligakampene.

Ingen endring på skadesituasjonen i Spurs, men det er ikke utenkelig at et par unggutter får slippe til i dag.

Leicester har vært knallbra hjemme denne sesongen og spesielt etter Shakespare tok over. Samtidig vil nok luften gå ut av Tottenham i deres første uviktige kamp på lang, lang tid. Med disse forutsetningene er 3,70 knallodds på H.

