Tottenham vinner Nord-London-derbyet

Søndagsprogrammets kanskje største duell finner vi på White Hart Lane, når erkerivalene Tottenham og Arsenal møtes. Programmet inneholder også flere andre godbiter, og flere fra den norske Eliteserien.



Tottenham - Arsenal, H til 1,80 i odds. Innleveringsfrist klokka 17.25.

Nord-London-derbyet er viktigere enn på mange år, for begge lag kjemper desperat en kamp for seriegull og topp fire. Spurs er ligaens formlag med åtte strake seirer og tok en ny trepoenger da formsterke Crystal Palace ble slått 1-0 på onsdag. En tøff kamp som de løste strålende.

Strålende har de også vært på hjemmebane hele sesongen, hvor de står med 15-2-0 så langt. Både Chelsea og Manchester City har blitt slått på White Hart Lane og kun Leicester og Liverpool har tatt poeng her.

Ingen endring på skadefronten, av førstelagsspillerne er Lamela og Rose stadig ute.

Tilsvarende kamp i fjor endte 2-2 og det er 1-1-1 på de siste tre tilsvarende i ligaen. Motsatt oppgjør i høst endte 1-1.

Selv om Arsenal nå har to seirer på rad, tre om man inkludere FA cup-semien, var det ikke mye selvtillit å spore i onsdagens 1-0-seier over Leicester - som var av det svært heldige slaget. Litt flaks må man ha og Arsenal er avhengige av minst ett, helst tre, poeng her. Med tap vil de være minst fem poeng bak topp fire.

7-3-6 er bare en godkjent bortestatistikk for Arsenal denne sesongen. Ingen endring på skadesituasjonen til Wengers gutter heller.