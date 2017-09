Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel 1: Nå er det alvor for King

Oddsdobbel 2: Hjemmedobbel fra Allsvenskan

Oddstips Ligue 1: Toulouse til strålende odds

Oddstips dansk Superliga: Tøff bortekamp for Grytebust

V65 Solvalla: Herlig V65-omgang i vente

Det er et meget innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss fredag med kamper fra både Premier League, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, dansk superliga og Allsvenskan på menyen. De norske fotballjentene spiller VM-kvalik mot Nord-Irland. I tillegg er det full serierunde i Ligue 2 i Frankrike.

Rosenborg ble som ventet kjørt kraftig borte mot Real Sociedad torsdag kveld, og klarte dessverre heller ikke å score mål (som var et av våre tips torsdag). Dog ble det flott klaff for dobbelen med seire til Atalanta og Slavia Praha til solide 4,39 i odds, og Østersund innfridde som vårt frekke singelspill borte mot Zorya Lugansk til spenstige 4 i odds.

Toulouse - Bordeaux H 2,75 (spillestopp kl 20.40)

Ligue 1 der hjemmelaget som vanlig ikke fornekter seg. Svake borte (0-1-2 hittil) og sterke hjemme (begge hjemmekampene hittil er vunnet). Nå skal det i rettferdighetens navn sies at de to bortetapene er kommet mot Ligue 1's klart beste lag. I serieåpningen ble det 2-3 tap mot Monaco og i den neste bortekampen ble det 2-6 mot PSG. Sist helg ble det 0-0 borte mot Troyes. De to eneste hjemmekampene er vunnet med hhv 1-0 mot Montpellier og 3-2 mot Rennes. De svenske landslagsspillerne Jimmy Durmaz (tre seriemål allerede) og Ola Toivonen er begge sentrale på Toulouse.

Kveldens motstander Bordeaux er uten tap etter fem serierunder (2-3-0). Samtlige tre bortekamper er endt med poengdeling (2-2 mot Angers, 3-3 mot Lyon og 0-0 mot Lille sist helg, i den kampen fikk Lille en mann utvist allerede etter 32 minutter). Hjemme er det blitt 2-0 seier mot Metz og 2-1 mot Troyes.

4-0, 4-1 og 2-1 til Toulouse i de tre siste tilsvarende, og Toulouse har altså innledet med å ha vunnet begge sine hjemmekamper hittil. På bakgrunn av dette, er det ikke lett å skjønne hvorfor Toulouse ikke er satt til favoritt i kveld. 2,75 på hjemmeseier er uten tvil fredagens mest interessante spill.