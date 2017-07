Tre på rad for Brann

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1 Eliteserien: Vikings lykke snur før eller siden

Oddstips Island: Serielederen vinner til bra odds

Tippetips: Nå må Strømsgodset levere

V75 Jarlsberg (frist 14.30): Internasjonal V75 med pangløp

V4 Jägersro (frist 12.45): Carlos Lopez i knallform

V4 Jarlsberg (frist 12.45): Herlig vorspiel med V4

Søndagens langoddsprogram har en spennende Eliteserie-runde med tre kamper og en håndfull kamper fra Sverige og lavere divisjoner i Norge. I tillegg er det tippekupong.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 19.55.

Stabæk - Brann, U 3,20.

Det er bare tre uker siden Brann smadret Stabæk 5-0 på Stadion, nå er det en ypperlig revansjemulighet for et Stabæk-lag som endelig har fått snudd trenden. En horribel tapsrekke på fire kamper og slett forsvarsspillet ble endelig avløst av en seier, 2-1 borte mot et Sandefjord på vei opp. Sårt trengt selvtillit og poeng for et lag på vei mot avgrunnen.

Hjemme på Nadderud har de vært høyst variable så langt, men de har tatt syv poeng fra de tre topp fem-lagene de har møtt på eget gress så langt - Rosenborg (0-0), Sarpsborg 08 (3-0) og Aalesund (3-1). 3-2-3 er tallene totalt og de har tapt poeng mot antatt svakere motstand. El-Hadji Ba og Morten Rena Olsen soner begge karantene, men Moussa Nije er skadet.

Test lykken og kjøp et Bilflax-lodd i spillboksen under (artikkelen fortsetter under spillboksen)

Gjestene ble holdt til sitt fjerde uavgjortresultat på de siste fem kampene da Vålerenga berget 0-0 i Bergen forrige søndag. De holder stadig tritt med Rosenborg, men har misbrukt et par muligheter til å overta serieledelsen. Det må nevnes at motstanden har vært solid den siste tiden. Brann har ingen skader eller karantener.

På reisefot har de godkjente 2-3-2 så langt, med knepne (og til dels ufortjente) tap for Rosenborg og Kristiansund. Defensivt solide er de i år som i fjor.

Denne fremstår åpen og vi anerkjenner en stor uavgjortfare også her. At Brann tar et «hat trick» i uavgjortkamper er ikke utenkelig og det blir vårt tips til 3,20 ganger pengene.

Klikk her for å levere!