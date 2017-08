Trenerlegenden stiller Ranieri i skyggen

For en deilig fotballsøndag som venter oss! Endelig er Eliteserien tilbake med full runde, OBOS-ligaen stiller med sine beste kort og engelsk Premier League gir en forsmak med Community Shield-finalen mellom Arsenal og Chelsea - blant mye annet.

Lørdag ble en skikkelig møkkadag, med null treff på tre tips - og Bayerns sene utlikning mot Dortmund som toppen av kransekaka.

Lille - Nantes, H 2,10.

En spennende kamp mellom to trenerlegender, Marcelo Bielsa for hjemmelaget og Claudio Ranieri for gjestene. Førstnevnte bringer som regel enorm entusiasme inn i klubbene fra start, noe som gir fantastiske resultater i innledning av sesongen. Så pleier det å bli en slitasje, men det trenger vi ikke tenke på i dag.

Lille er ikke til å kjenne igjen fra sist sesong, med et nytt, ungt og svært så spennende lag på plass til Bielsas disposisjon, under nye eiere. Optimismen rundt klubben er enorm.

Claudio Ranieri er tilbake etter han fikk sparken i Leicester og har hatt cirka null kroner å bruke i sommer, med en tropp som hverken er svekket eller styrket fra forrige sesong. Nantes imponerte stort forrige vår, men ga altså ikke treneren som gjorde jobben, Concecaio, ny tillit.

Lille kommer til å «hit the ground running» under Bielsa og vi kan ikke annet enn å anbefale H til 2,10 her.

