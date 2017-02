Trenerskiftet redder ikke Blackburn

Dagens langoddsprogram er rikholdig til en fredag å være. Kombinert normalbakke og skihopp-kvinnene skal i aksjon i Lahti og det er en håndfull kamper fra europeisk toppfotball. Både i Spania, Frankrike og England er det deilige kamper å velge fra.

Våre to sprintfavoritter nådde ikke opp torsdag, Stina Nilsson falt i semifinalen og Klæbo var rett og slett ikke god nok. Derfor trengte vi full klaff fra fotballen for å gå i pluss, men dessverre var Apoel Nicosia-seier til 3,45 ganger pengene det eneste spillet som gikk inn av totalt fem tips i går.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Burton Albion + Nice, samlet odds 4,17.

Vi skrur opp risikoen her, men begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Burton Albion - Blackburn, H 2,15

Hjemmelaget er i god form og har tatt ti poeng på sine seks siste kamper, noe som har gitt en liten avstand ned til nedrykksstreken - fem poeng. De to siste på hjemmebane er begget vunnet og det har forbedret hjemmestatistikken til 7-2-7 - ikke verst for et lag som kjemper mot nedrykk!

Midtbanespiller og toppscorer Jackson Irvine og Michael Kightly er begge tvilsomme til kampen. Den faste spissen Lucas Akin mister trolig kampen, mens forsvarerne John Brayford, Kyle McFadzean og Damien McCrory er på sidelinjen med skader - alle med et visst antall kamper denne sesongen..

Owen Coyle måtte forlate Blackburn ved gjensidig enighet (ja, særlig) og inn har tidligere Celtic-sjef Tony Mowbray kommet. Ikke at Blackburn-fansen spratt champagnen av den grunn, Mowbray er kjent som en av de verste Celtic-sjefen gjennom historien.

Han har fått en vanskelig jobb med å redde Rovers fra nedrykk og det er spesielt grunnet bortestatistikken, som lyder 2-3-10. På de siste tre bortekamper har de tatt ett poeng, mot jumboen Rotherham.

Midtbanespillerne Elliott Bennett og Hope Akpan er suspenderte, mens deres faste midtbanekollega Corry Evans er ute med skade. Tre forsvarere savnes, den viktigste av dem er Tommy Hoban.

Selv med ny manager, tror vi Blackburn får det tøft her. De sliter på reisefot og Burton er i svært bra form - spesielt på hjemmebane. H spilles til 2,15 ganger pengene.

Nice - Montpellier, H 1,92

Merkelig bra odds på hjemmeseieren. Nice ligger á poeng med PSG og kun tre bak serieleder Monaco, i tillegg er formen god - ti poeng på de siste fem er god fangst. De to siste hjemmekamper er vunnet og de har knallsterke 10-3-0 på hjemmebane så langt.

Mario Balotelli har igjen havnet i unåde og er atpåtil suspendert i dagens kamp, etter rødt kort sist. Tre faste spillere i forsvarerne Ricardo og Sarr, samt toppscorer Plea er alle ute med skader, ingen av dem spilte i 1-0-seieren borte mot Lorient sist helg.

Montpellier ligger nøyaktig midt på tabellen, selv om kun syv poeng skiller ned til rød sone. De har plukket bra med poeng den siste tiden og står med tre seierer på de siste fire. Forrige bortekamp slo de ligaens mest formsvake lag, Nancy, og tok sin første borteseier for sesongen. 1-4-8 er tallene totalt.

Fire spillere savnes, Ninga, Marveaux, Ikoné og Rémy. Alle har spilt en viss rolle denne sesongen, men ingen var i aksjon da de snudde og vant mot Saint-Etienne sist søndag.

Nice er knallsterke hjemme og Montpellier har ikke mye å by på på reisefot. 1,92 er god odds på hjemmeseieren, spilles og gir totaloddsen 4,17 for vår dobbel.

