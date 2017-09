Tromsø griper sjansen

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det har vært et strålende langoddsprogram denne uken og torsdagen er heller ikke noe unntak. Både i Norge og Sverige spilles det fulle eliteserierunder i ishockey og på fotballfronten er det både Eliteserie og NM-fotball på menyen her hjemme. I tillegg er det flere spennende oppgjør i både La Liga og Allsvenskan og således nok å velge blant.

Tromsø - Odd H 2,20 (spillestopp kl 17.55)

Så kom endelig forløsningen for hardt pressede Tromsø. 5-0 hjemme over medaljejagende Sarpsborg 08 var en voldsom forløsning også og vinner Tromsø denne hengekampen, vil laget gå forbi både Sogndal og Kristiansund på tabellen og endelig være over nedrykksstreken. Det er godt nytt for Gutan som skal ha tre av de fire neste eliteseriekampene hjemme på Alfheim.

Odd scoret tre mål for første gang denne sesongen når Aalesund ble beseiret 3-2 hjemme i Skien mandag. Det var ingen blendende forestilling av Odd, men det gjorde sitt til at laget avanserte til 6. plass med 30 poeng. Solide 7-2-2 hjemme på Odd stadion, mens Odd har svake 2-2-6 på bortebane. Både Jone Samuelsen og Elbasan Rashani pådro seg gule kort i den kampen og begge må sone karantene torsdag.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på Alfheim og bra muligheter for ny hjemmeseier her. 2,20 på H er bra odds.