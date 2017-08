Tromsø må gripe sjansen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og det er flust med spennende objekter. Seks kamper skal avvikles i Eliteserien her hjemme, og i tillegg er det en rekke kamper i OBOS-ligan. Det er Premier League og både Barcelona og Real Madrid gjør sine seriepremierer. I Italia er det full runde og det er spennende matcher i både Tyskland, Sverige og Frankrike.

Tromsø - Aalesund H 1,90 (spillestopp kl 17.55)

Til tross for en vel gjennomført bortekamp mot Vålerenga på Ullevaal mandag kveld og ett poeng, er Tromsø fortsatt sist på tabellen når de har 12 seriekamper igjen. Opp til Kristiansund på kvalikplass skiller det fire poeng. Svake 1-4-3 på Alfheim. Søndag blir det garantert debut for Mushaga Bakenga og trolig også for nyankomne Sjamil Gasanov.

0-2-3 på de fem siste seriekampene for Aalesund som ligger på 10. plass med 24 poeng. Skuffet hjemme mot Viking sist søndag og utlignet først på overtid i den kampen. Moderate 2-4-3 på bortebane. Kaj Ramsteijn er tilbake etter karantene søndag.

Det står 0-1-2 på de tre siste tilsvarende på Alfheim, men Tromsø har sett forbedret ut i det siste og Bakenga ser ut som en solid forsterkning. Tromsø griper muligheten og vinner? 1,95 på hjemmeseier er godkjent hjemmeodds.

Åsane - Ullensaker/Kisa H 1,82 (spillestopp kl 17.55)

Det vil seg ikke for Mons Ivar Mjelde og Åsane. Etter en knallsterk opphenting borte mot Sandnes Ulf forrige søndag og 3-3 etter å lagt under 0-3, hadde vi tro på laget hjemme mot Kongsvinger onsdag. Men det endte med 2-3 tap. Ligger på 12. plass med 23 poeng og har fortsatt bra margin med åtte poeng ned til kvalikplassen.

Ullensaker/Kisa tok en råsterk borteseier mot Ranheim sist søndag (4-3), men klarte ikke å følge opp hjemme mot Start torsdag kveld og måtte se seg slått 1-2. Ligger på 8. plass med 27 poeng og har kun to poeng opp til Strømmen på 6. plass og playoff. Variable 4-1-5 på bortebane.

Åsane vant tilsvarende kamp i fjor med 4-2 og selv om laget skuffet hjemme mot Kongsvinger onsdag, gir vi laget fornyet tillit her. 1,82 er helt grei hjemmeodds og kombineres med Tromsø-seier. Totalodds 3,55.