Tromsdalen vil ikke være noen kasteball

2. påskedag er ensbetydende med full runde i den hjemlige Eliteserien og i OBOS-ligaen. I tillegg er det seriestart for nyinnstiftede Postnord-ligaen, som altså nå er to avdelinger på tredje nivå i den norske fotballen. Og for jentene er det seriestart i Toppserien. I tillegg spilles det flere kamper i Allsvenskan og i Premier League tar Middlesbrough imot Arsenal, mens Alaves tar imot Villarreal i La Liga.

Tromsdalen - Kongsvinger H 2,50 (spillestopp kl 17.55)

Strålende start for nyopprykkede Tromsdalen med fire poeng etter de to første serierundene. Innledet med en overbevisende og fortjent 2-0 seier mot Åsane og hadde nye tre poeng i lomma borte mot Elverum sist helg, men måtte se at hjemmelagets Amor Layoni utlignet fem minutter på overtid. Hadde sterke 10-2-1 på hjemmebane i opprykkssesongen i fjor og 10-1-2 sesongen før der igjen i Postnord-ligaen.

Ingen god start for Kongsvinger som har tapt begge sine to første seriekamper. Men det er verd å merke seg at tapene er kommet mot de to største opprykksfavorittene. 2-3 borte mot Bodø/Glimt og 0-2 hjemme mot Start sist helg. Leverte 5-6-4 på bortebane i fjor.

Det er ikke lett å forstå hvorfor Kongsvinger er satt til favoritt i denne kampen. Hjemmelaget flyter på en medgangsbølge nå og 2,50 på hjemmeseier må testes.