Trondheim får sin revansje

Det er kvinnefotball og kvartfinaler i NM som er den store greien på onsdagens langoddsprogram, all den tid det er landslagspause og mer ller mindre pause i herrefotballen. Stabæk -LSK Kvinner sendes forøvrig direkte på NRK1 i kveld fra kl 20.00.

Trondheims-Ørn - Vålerenga H 2,30 (spillestopp kl 17.55)

Spennende kvartfinale i Trondheim mellom to tabellnaboer i Toppserien.

De fleste lagene har sju seriekamper igjen og per nu ligger Trondheims-Ørn på 8. plass med 22 poeng, mens Vålerenga med en kamp mindre spilt ligger på 7. plass med 23 poeng.

Veldig fin start for Trondheims-Ørn etter EM med sju poeng på de tre seriekampene som er spilt etter EM og deriblant en råsterk 4-1 seier over serieleder LSK kvinner. I helgen hadde laget tre poeng i lomma i hjemmemøtet mot Arna-Bjørnar, men en overtidsscoring av bortelaget gjorde at det oppgjøret endte 1-1. Solide 4-3-1 hjemme på Ørn Arena. Nykommer Julie Adserø (kom fra Byåsen i sommer) slo til på direkten og scoret to av målene mot LSK kvinner, som altså var hennes første seriekamp etter overgangen.

Vålerenga med tre strake seire etter ferien, deriblant sterke 3-2 borte mot Arna-Bjørnar. Dog skal det legges til at på stillingen 2-1 til Arna etter 54 minutter, pådro bergenslaget seg en meget kontroversiell utvisning og det var nok medvirkende til at Vålerenga snudde kampen og vant 3-2. 3-1-4 totalt på bortebane.

Det endte 2-2 mellom lagene i tilsvarende kamp i serien. Den kampen ble spilt så langt tilbake som 6. mai.

Hjemmesterke Trondheims-Ørn bør ha bra muligheter til å vinne denne kampen og 2,30 i hjemmeodds er slett ikke verst betalt.