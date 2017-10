Tunge fravær for Monaco gir fordel Lyon

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Landslagspausen er over og det er duket for en forrykkende fotballhelg og allerede fredag er det et flott langoddsprogram som venter. To kamper fra engelsk Championship, toppoppgjør fra Ligue 1 i Frankrike og kamper både i tysk Bundesliga og La Liga er blant høydepunktene fredag.

Lyon - Monaco H 2,10 (spillestopp kl 20.40)





3-4-1 på de åtte første seriekampene for Lyon som ligger på 8. plass med sine 13 poeng. Har scoret bra med mål (17), men også sluppet inn en del mål (13). De to siste seriekampene har begge endt med 3-3. 2-2-0 på hjemmebane hittil. Midtstopper Marcelo ble utvist mot Angers sist, og soner følgelig karantene i kveld.

Monaco med solide 6-1-1 på de åtte første seriekampene, og bortsett fra fæle 0-4 borte mot Nice fjerde sist og glipptaket hjemme mot Montpellier i den siste seriekampen før landslagspausen, har det bare blitt seire. Radamel Falcao har faktisk notert seg for tolv seriemål allerede, men han spiller ikke i kveld, da han først returnerte til Monaco torsdag kveld etter sitt landslagsopphold med Colombia. Stevan Jovetic ble skadet i landslagspausen og er heller ikke med, mens Fabinho soner karantene. Alle disse tre er normalt bankers i startoppstillingen til Monaco.

2-2-2 på de seks siste tilsvarende oppgjørene, men med tanke på minst tre helt sentrale fravær for Monaco, skal det være fordel hjemmelaget Lyon i kveld. 2,10 på hjemmeseier spilles.