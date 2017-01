Tunisia har overbevist stort

Det er stille etter helgens storm på mandagens langoddsprogram, men det finnes kamper fra Afrikamesterskapet, Australian Open-sluttspillet og amerikansk NHL-hockey på programmet.

Helgen endte dessverre uten tilbakebetaling på tipsene og vi har litt å ta igjen på januarregnskapet nå. Ny uke bringer heldigvis med seg nye muligheter.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 19.55.

Tunisia + Chaves, samlet odds 3,04.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Zimbabwe - Tunisia, B 1,60

Slik er ståa i Afrikamesterskapets gruppe B før den tredje og siste runden:

GRUPPE B.

Denne tabellen viser at vinneren av denne kampen går videre til sluttspillet. Tunisia slo Algerie og siden innbyrdes vil avgjøre ved poenglikhet, klarer tunisierne seg videre med ett poeng her.

Hjemmelaget ledet 2-1 over Algerie til det var bare ti minutter igjen av kampen, da mistet de to poeng. Påfølgende kamp ble tapt 2-0 for en av mesterskapsfavorittene, Senegal. På papiret er dagens hjemmelag svært, svært svakt og uten noen spillere på særlig høyt nivå.

Tunisia har høstet mye skryt for sine to kamper så langt. I 2-0-tapet for Senegal var de faktisk det spillemessig beste laget og de slo også Algerie 2-1, noe som la grunnmuren for at de har så gode sjanser til avansement. Jevnt over er det tunisiske laget bedre enn sine motstandere i dag.

Samtidig er de nødt til å toppe laget, for med tap ryker de ut. Vi tror de går for seieren og feier all tvil til side, 1,60 er oddsen på B her.

Chaves - Nacional, H 1,90

Portugisisk Primeira Liga. Hjemmelaget er et av mange lag midt på tabellen, men er ikke utenfor rekkevidde til Europa-plassene. Spesielt takket være deres nylige form, åtte poeng på de siste fem kampene er solid. Syv av disse er tatt på de siste tre hjemmekamper, så hjemmeformen er også knallsterk.

Statistikken på eget gress er totalt mer middelmådige 3-5-1. Syv spillere er fraværende for vertene, men av disse ville nok bare angriperen Fábio Martins startet. Han er suspendert. Ellers er ikke uviktige Willian og Joao Mario blant de indisponible.

Gjestene er i elendig form og har tatt ett poeng på de siste fire kamper, selv om det må nevnes at alle motstanderne i denne perioden er fra øvre halvdel av tabellen.

Spesielt borte ser det svakt ut for Nacional, som har tapt de fire siste bortekamper i ligaen. Dette har forverret en allerede svak bortestatistikk til 1-1-6.

Fire faste startere er fraværende for Nacional: forsvarerne Sequeira (suspendert) og Garcia, midtbanespilleren Washington (suspendert) og Afrikamesterskap-spillende Bonilla.

Dette virker som et greit hjemmespill, vertene er i solid form - spesielt på eget gress - og møter et formsvakt Nacional, som atpåtil har bortekomplekser så det holder. Spilles til 1,90 i odds, som gir totaloddsen 3,04 på vår dobbel.

