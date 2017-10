Tyskland har råd til et hvileskjær

Den gode uken fortsetter, med tre treff på like mange tips totalt siden mandag: Fortuna Düsseldorf til 1,65, Ull/Kisa til 3,60 og natt til torsdag satt også Edmonton Oilers fint til 1,80 ganger pengene.

Endelig er landslagene i aksjon og det er flere deilige kamper på menyen. Norge skal i aksjon mot San Marino og Tyskland skal prøve å ta poengene fra Nord-Irland, blant mye annet. Norges U21-lag skal også spille borte mot Irland. I hockeyverden er det full rulle i GET-ligaen, Hockeyallsvenskan og NHL, blant annet.

Nord-Irland - Tyskland, H 8,00.

Nord-irene har vunnet sine siste fem kvalifiseringskamper og sikrer playoffen teoretisk om de vinner i aften, trolig er den klar uansett. De har gjennomført en kruttsterk kvalifisering så langt og står med kun to baklengsmål, begge kom i bortekampen mot dagens motstander.

Forsvarsmessig stiller vertene godt, med gode spillere fra Premier League, som kjenner hverandre godt og er vanskelig å bryte ned. Offensivt er det imidlertid langt svakere. Alle nøkkelspillere er med for hjemmelaget, som har vunnet fire av fire kamper hjemme i Belfast med 12-0 i målforskjell. Supporterne deres er som kjent blant de aller beste i Europa.

Uavgjort i dag vil sikre gruppeseieren for tyskerne, men med Aserbajdsjan på hjemmebane i siste kvalifiseringskamp, vet nok Joachim Löw at dette er i boks. De har vunnet åtte av åtte kamper med en samlet målforskjell på 35-2 og det blir nok lenge til vi nordmenn glemmer 6-0-nedsablingen forrige landslagspause.

Kaptein Manuel Neuer er skadet og ikke med, andre spillere som Özil, Khedira, Hector, Höwedes, Götze, Gomez og Schürrle er heller ikke med. Troppen er likevel så sterk at de er klart bedre enn Nord-Irland på papiret.

Nord-irene er nok lystne på en seier her og er såpass vasse hjemme at de kan skape problemer for tyskerne, som ikke egentlig trenger poengene herfra. Om det finnes et perfekt tidspunkt å møte Tyskland, er det nå, og vi forsøker et sylfrekt H-spill til hele åtte ganger pengene. Man lever jo tross alt bare én gang.

