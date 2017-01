Tyskland tar herrestafetten i Ruhpolding

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på åpningen av håndball-VM for herrer. Det er ligacupsemifinale mellom Southamtpon og Liverpool og i Spania spilles det en rekke returkamper i Copa Del Rey. Skiskytterne har forflyttet seg til Ruhpolding og der er det herrestafett i ettermiddag.

4 x 7,5 km menn - stafett skiskyting - vinnerspill Tyskland 1,90 (spillestopp kl 14.25)

Det er altså duket for årets første herrestafett i skiskyting når de meget tradisjonsrike rennene i Ruhpolding innledes i ettermiddag. Dessverre for Norge er både Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø fortsatt fraværende og det betyr et svekket norsk lag i ettermiddag. Ole Einar Bjørndalen, Vetle Sjåstad Christiansen, Henrik L'Abbe-Lund og Emil Hegle Svendsen skal gå for Norge og det vil overraske om Norge gjentar fjorårstriumfen i dag.

På forhånd tyder det meste på at seieren kommer til å stå mellom Tyskland og Frankrike. Tyskland ble kun nummer fem på denne stafettene forrige sesong, men da gikk urutinerte Johannes Kuehn andreatappen. Nå er han byttet ut med formsterke Simon Schempp som går sisteetappe. Formsterke Erik Lesser går førsteetappe, Benedikt Doll andreetappe, Arnd Peiffer tredjeetappe og altså Schempp siste etappe. Det er Doll på andre etappe som er Tysklands usikre kort, han er meget ustabil på standplass.

Frankrike er hovedutfordreren og stiller med Simon Fourcade på første etappe, Beatrix på andre etappe, Fillon Magnet på tredje etappe og Martin Fourcade på siste etappe.

Tyskland har altså Schempp på siste etappe, Schempp som lett slo Martin Fourcarde i spurten på søndagens fellesstart i Oberhof og vant.

Det skal være meget gode muligheter for at Tyskland vinner dagens stafett på hjemmebane i Ruhpolding og 1,90 på tysk seier spilles.