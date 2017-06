Tysklands unggutter har én svakhet

På torsdagens langoddsprogram er det et vell av Europa League-kamper å velge i, der FK Haugesund og Odd er storfavoritter i sine kamper. Norsk Tipping-ligaen har et knippe interessante kamper og Mexico - Tyskland er godbiten fra prøve-VM.

Gårsdagens eneste spill gikk ut, da Portugal ikke lykkes å slå Mexico i ordinær tid.

Dagens dobbel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Lura + Begge lag scorer i Tyskland - Mexico, samlet odds 3,57.

Begge lag scorer i Tyskland - Mexico, ja 1,70

Dette er semifinalen i prøve-VM og som vi så i går, blir risikoen følgelig redusert noe. Men vi tror likevel på en målrik affære her, for ingen av lagene har oppvist særlig solid defensiv i dette mesterskapet.

Tyskland har satset på et ungt lag til denne turneringen og de fleste kanonene er ute av bildet. Det er fortsatt et solid lag, men defensivt er det klart de er svekket uten Hummels, Boateng og Neuer. De har også sluppet inn i hver kamp så langt i turneringen, fire totalt, og begge lag har scoret i alle kampene deres.

Kaptein Andres Guardado savnes for Mexico, som ellers har gjort en god figur i dette mesterskapet. Også de har fire baklengsmål, og seks scorede mål, med begge lag scorer i alle sine kamper.

Begge disse lagene er bedre offensivt enn defensivt og vi tror det blir mer målrikt enn i gårsdagens semifinale. Begge lag scorer spilles til 1,70, et spill som ikke kan singelspilles.

Lura - Staal Jørpeland, H 2,15

Vertene åpnet elendig og så fortapte ut tidlig i sesongen, men har plukket åtte av sine totalt elleve poeng på de siste fire kampene og virkelig fått opp dampen. Med seier i dag vil de forbigå dagens motstander og opp på trygg grunn.

Alle deres tre seirer har kommet på hjemmebane og de to siste hjemmekampene er vunnet, 3-0-2 er tallene totalt.

Gjestene har hatt motsatt formutvikling som Lura og de står med ett fattig poeng på de siste fem kampene - de siste tre er alle tapt. Motstanden har ikke vært uoverkommerlig i denne perioden heller. 2-0-3 er bortetallene.

Det er to lag i vidt forskjellige ender av formtabellen her, H til 2,15 spilles og gir oss totaloddsen 3,57.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrVoist klokken 17.55.

VPS Vaasa + Vojvodina, samlet odds 4,06.

VPS Vaasa - Olimpica Ljubjana, H 2,80

Finske VPS er midt i sesongen i Veikkausliiga og er nærmeste utfordrer til serieleder HJK der, inn mot dagens kamp har de to strake seirer. De har spilt en stor andel av sine kamper på bortebane så langt, men 2-2-2 er ikke særlig imponerende hjemmetall for et topplag.

Dette er bare tredje gang de deltar i denne kvalifiseringen, til gjengjeld har de deltatt i tre av de siste fire årene og virker å være bedre enn egentlig noensinne.

Mens finnene er midt i sesong, er slovenske Olimpija uten en tellende kamp siden 31. mai og har så vidt begynt sesongoppkjøringen sin. Det vil være en stor ulempe og de har langt svakere kampform enn dagens motstander. De kom på tredjeplass i den slovenske eliteserien forrige sesong, med sterke 8-5-5 borte.

De har vært med i denne turneringen ved flere anledninger, men ikke siden 2013.

Vertene har fordel av at de er i sesong og i et dobbeltoppgjør vil vi alltid vurdere H i første kamp - selv om de kanskje er underlegne kvalitetsmessig. 2,80 er spenstig odds på H og spilles, denne kan ikke singelspilles og vi må kombinere.

Vojvodina - Ruzomberok, H 1,45

Mange fikk opp øynene for Vojvodina for to sesongen siden, da de slo ut Sampdoria fra denne kvalifiseringen. I fjor røk de i siste kvalikrunde, mot AZ, etter et sterkt 0-0-resultat i Nederland. Dette er sjette sesong på rad at serberne skal prøve å kvalifisere seg, så en viss rutine har de opparbeidet. 172. plass på UEFAs klubbkoeffisient-liste er resultatet.

Vertene kom på en sterk tredjeplass i en grei serbisk liga i fjor, med hjemmetallene 14-3-2. Det er en kjennsgjerning at lag fra disse traktene er knallsterke på eget gress og det er her de må legge grunnlaget.

Ruzomberok kommer fra Slovakia og endte på tredjeplass der i fjor, som gir deres første mulighet i denne kvalifiseringen siden 2006. De slet stort på reisefot i ligaen forrige sesong med 4-3-7 og har også mistet stoppscorer Jakub Mares, med 14 mål forrige sesong, i sommer.

Mange grunner til å backe vertene her og H spilles til 1,45. Det gir totaloddsen 4,07 på vår andre dobbel i dag.

