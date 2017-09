U21-guttene må gjenreise Norges ære

Det ble fullklaff på mandagens oddstips og en glimrende start på uken. Montenegro slo Romania til flotte 2,50 ganger pengene og Nord-Irland leverte mot Tsjekkia til 2,60 i odds.

Tirsdagens langoddsprogram er full av spennende landskamper, inkludert Norge U21s kamp mot Israel. Storlag som Italia, Spania og Kroatia skal alle i aksjon i VM-kvalik, Island har en viktig hjemmekamp mot Ukraina. I tillegg er det begynt å spisse seg til i US Open.

Dagens singel, innleveringsfrist klokken 18.55.

Norge U21 - Israel U21, H 2,35.

Ny EM-kvalifisering for U21-guttene, hvor Norge har fått den verst tenkelige start. Etter to kamper mot Kosovo har de to tap, 3-0-tapet som følge av den famøse administrative feilen og 3-2-tapet borte sist, da etter å ha ledet 2-0.

Dermed er Norge absolutt nødt til å vinne denne kampen, for i gruppen finnes også regjerende europamester Tyskland. Førsteplass er direktekvalifisert, andreplass har sjanser på playoff.

Hjemme i Drammen har U21-gutta levert solid forrige kvalifisering. Inkluderer vi seieren over Kosovo, selve kampen vant de jo 5-0, har de fire seirer på rappen og kun tap for England de siste par år.

Kristoffer Ajer returnerer etter sin suspensjon og styrker defensiven.

Israels unggutter åpnet med en forventet 3-1-seier hjemme over Aserbajdsjan og dét med en mann mindre i store deler av kampen. De kom på andreplass forrige kvalifisering, bak kun Portugal, men fikk likevel ikke playoff-muligheten. På bortebane leverte de gode 2-3-0 med bare ett baklengsmål.

Men hjemme på kunstgresset i Drammen skal det være fordel Norge. De har levert bra på hjemmebane og Israel har et uvant underlag og lang reisevei bak seg. Vi backer U21-gutta til å slå tilbake til 2,35 ganger pengene.

