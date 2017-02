Uavgjortkampene florerer i Afrikamesterskapet

Dagens langoddsprogram er ikke like rikelig som de to foregående dager, men det spilles full runde i GET-ligaen, åtte kamper fra NHL og semifinale i Afrikamesterskapet mellom Kamerun og Ghana. I tillegg er det toppkamp i Championship, Huddersfield mot Brighton.

Det gikk litt over styr på onsdagens oddstips og det er bare å beklage at samtlige fem tips gikk ut. Slik dager får vi dessverre når vi tar såpass mye risiko.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 19.55.

Kamerun - Ghana, U 2,70.

Tre av fire kamper har endt uavgjort for Kamerun, som slo ut favorittene Senegal på straffesparkkonkurranse i kvartfinalene. De har måttet navigere seg forbi et drøss av fraværsmeldinger fra viktige spiller eog det er en overraskelse at de har kommet seg til denne semifinalen. Kamerun er underdog og må angripe kampen deretter.

Gårsdagens semifinale mellom Burkina Faso og Egypt endte med uavgjort etter ordinær tid. For å få dekning for tittelen vår: ti av 24 kamper endte uavgjort i gruppespillet og to av fem kamper har endt med uavgjort i sluttspillet. Dette forklarer oddsen på 2,70, som er lavere enn vanlige uavgjortspill.

Ghana må trolig klare seg uten kaptein Asamoah Gyan, som er regnet som tvilsom til kampen. Han mistet også kvartfinalen mot Kongo, som brødrene Ayew avgjorde med en scoring hver.

Ghaneserne har kommet minst til semifinalen de siste seks Afrikamesterskapene, men uten å vinne. De føler nok at det er på tide med seier i år.

Men vi tror risikoen blir lav spesielt fra Kameruns side og Ghana vil ikke få noen ting gratis i denne semifinalen. U til 2,70 virker fornuftig i denne semifinalen.

