Ukraina utnytter gavepakken

Mandagens langoddsprogram består av ni VM-kvalifiseringskamper og flere av dem er helt avgjørende for hvem som får VM-plass og eller playoff. I tillegg er det en god del ishockey på dagens program, både fra NHL og fra Sverige.

Ukraina - Kroatia H 2,55 (spillestopp kl 20.40)

Gruppe I der det skjedde en sensajonell vending etter fredagens kamper. I og med at Kroatia rotet seg bort med kun ett poeng hjemme mot Finland og at Island slo Tyrkia 3-0 på bortebane, er Kroatia havnet i en meget kritisk situasjon. De mistet førsteplassen i gruppa til Island og risikerer også å miste playoff om de taper denne siste kvalikkampen i kveld.

Ukraina når garantert minimum playoff med seier i kveld og har vunnet tre av sine fire hjemmekamper i kvalifiseringen. Poengtapet kom hjemme mot Island (1-1).

Kroatia på sin side har vunnet to og tapt to av sine bortekamper. Både mot Tyrkia og Island ble det 0-1 tap for Kroatia. Etter 1-1 mot Finland fredag, fikk trener Ante Cacic sparken og laget ledes i kveld av Dalic. Viktige Marcelo Brozovic måtte ut med skade fredag og er ikke med i kveld og minst like viktige Mario Mandzukic er også meget tvilsom til kveldens avgjørende kamp.

Ukraina har alle muligheter nå og spilles til klart godkjente 2,55 i odds.