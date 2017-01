United er ikke uovervinnerlige

Full runde i Premier League og de lavere divisjoner i England preger langoddsprogrammet mandag. Manchester United og Liverpool er blant lagene som skal i aksjon i dagens runde.

Dagens langskudd 1, innleveringsfrist klokken 18.10.

West Ham - Manchester United, H 4,75.

The Hammers hadde tre rake seirer før de tapte borte for Leicester lørdag, 1-0. Uansett har de plukket ti av sine totalt 22 poeng på de siste fem kampene sine og oppsvinget er udiskutabelt.

Hjemme har de vært relativt svake med 4-2-3 så langt denne sesongen, alle seirene har vært 1-0 over motstand de normalt skal slå. De har møtt relativt lett motstand hjemme til nå og røk 1-5 for den eneste virkelige tittelkandidaten de har møtt, Arsenal.

Kaptein Mark Noble er usikker etter en smell han fikk mot Leicester. Alvaro Arbeloa, Arthur Masuaku, Diafra Sakho og Gökhan Töre er alle ute.

I knallform

Manchester United har virkelig fått sving på sakene og er et av ligaens virkelige formlag, med fem seirer på rad. Det må nevnes at det eneste topplaget de har møtt i denne perioden er Tottenham og de har møtt en del nedrykkskandidater i juleperioden.

Syv poeng fra de siste tre bortekamper er solide saker og 5-2-2 er også gode bortetall for Manchester United. Ikke fullt så god er timingen for Afrikamesterskapet, som gjør at stopper Eric Bailly mister denne kampen og potensielt de to kommende månedene. Wayne Rooney og Michael Carrick er tvilsomme etter å ha stått over i helgen.

Her er to lag som har forbedret seg kraftig og endelig spiller opp mot potensial. Denne virker mer åpen enn oddsen tilsier og 4,75 på hjemmeseieren er svært fristende odds - og vært noen kroner.

