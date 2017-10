Champions League er tilbake denne midtuken og det er motsatte oppgjør av hva som ble spilt for to uker siden. Det betyr at fyrverkeriet Roma - Chelsea skal i aksjon, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG og Bayern München er blant de andre lagene som skal i aksjon. I tillegg er det full runde i engelsk Championship.

Det ble et lite underskudd mandag, da Burnleys seier over Newcastle til 2,55 ganger pengene ble eneste treff blant tre oddstips.

Begge lag scorer IKKE i Manchester United - Benfica + Basel, samlet odds 2,89.

Begge lag scorer i Manchester United - Benfica, nei 1,65

På syv tellende hjemmekamper denne sesongen, har vertene sluppet inn kun i ligacupkampen mot Burton Albion, der de stilte med et svært reservepreget mannskap. David de Gea har holdt nullen i alle sine seks kamper på Old Trafford denne sesongen og i tre av 14 kamper totalt denne sesongen. Dét er solid!

Solid er ikke Benficas innsats i Champions League så langt denne høsten. De har null poeng og 1-8 i målforskjell, scoringen kom hjemme mot CSKA Moskva. Også i hjemlig liga er de på defensiven, allerede fem poeng bak Porto.

De er nok nødt til å ta poeng i denne kampen for å kunne ha håp om avansement, men det ser heller urealistisk ut.

Benfica har fyrt med løskrutt i Europa denne sesongen og Manchester United har snørt igjen sekken på Old Trafford så langt. Det gjør det lett å lande på at begge lag ikke scorer til 1,65 ganger pengene.

Basel - CSKA Moskva, H 1,75

Etter å ha tapt 3-0 på Old Trafford, har Moi Elyounoussi og sveitserne slått kraftig tilbake i Champions League. De smadret Benfica 5-0 og fulgte opp med en kruttsterk 2-0-seier borte over dagens motstander. I hjemlig liga har de faktisk hele syv poeng opp til Young Boys, men det betyr lite i dag. Med seier er avansement nemlig sikret.

Angriperen Ricky van Wolfswinkel (ja, ham) er ute med skade. Han er toppscorer med syv mål.

Det er litt typisk disse russiske lagene å floppe på hjemmebane, på eget gress har de tapt begge CL-kamper og på reisefot kom deres eneste seier, borte over Benfica. De sliter også i hjemlig liga, med ett poeng på de to siste og hele syv poeng opp til serieleder Lokomotiv Moskva.

Med seier i dag, vil russerne plutselig ha alle muligheter til å kvalifisere seg til utslagsrundene. Med seg har de en så å si fulltallig tropp.

Men vi backer sveitserne, som har vist god form i Europa og sikrer åttedelsfinale med seier i aften, 1,75 er oddsen på H. Det gir oss totaloddsen 2,89 på vår dobbel.

