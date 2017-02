United løfter pokalen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig sportssøndag vi har foran oss og det bærer da også søndagens langoddsprogram preg av. Det er ligacupfinale i England mellom Manchester United og Southampton, og det er flere toppkamper både i Italia, Spania og Frankrike. I VM på ski er det duket for lagsprint for både kvinner og menn, det er kombinert stafett og det er hopp mixed lag.

Både Hull og Cardiff måtte nøye seg med poengdeling i sine respektive hjemmeoppgjør lørdag, men dobbelen med seire til Eibar (3-0) og Hertha Berlin (2-0) den satt klokkerent til flotte 3,61 i totalodds og sørget for en bra lørdag.

Manchester United — Southampton H 1,70 (spillestopp kl 17.25)

Finale i ligacupen, som spilles på Wembley. Manchester United mønstret et nær toppet lag mot Saint-Etienne torsdag og selv om de ikke var nødt til å vinne, vant de kampen 1-0. De har faktisk spilt tre tellende kamper siden forrige gang Southampton var i aksjon.

José Mourinho er en sann finalespesialist og tar ikke lett på dagens oppgave - finaleseieren betyr veldig mye. Forrige gang Mourinho ledet United på Wembley var i høstens Community Shield-finale, den vant de 2-1 over Leicester. Henrikh Mkhitaryan er skadet og det svekker laget offensivt. Michael Carrick rekker imidlertid kampen.

Southampton har hatt tok uker til å lade opp til dagens kamp, etter de smadret Sunderland 4-0 forrige serierunde. De ligger i ingenmannsland på tabellen og dagens kamp har naturligvis den høyeste prioritet denne våren.

Lagene har møttes én gang denne sesongen og da sørget en Zlatan-dobbel for at United vant 2-0 på Old Trafford.

Det er finale og da kan som kjent det meste skje, men magefølelsen sier at United tar pokalen. 1,70 er ikke allverdens av odds i en finale, men vi backer United.

Schalke 04 — Hoffenheim H 1,85

Med kun 1,70 i odds på United-seier i ligacupfinalen, dobler vi dette spillet med en hjemmeseier fra Bundesliga.

Schalke 04 ligger midt på tabellen i Bundesliga og har en viss avstand opp til europacup-plassene, selv om ingenting er umulig med en god vårsesong. Ligger på 10. plass med 26 poeng og har åtte poeng opp til 6. plassen. Gelsenkirchen-laget har tatt åtte av 15 mulige poeng etter nyttår og avanserte torsdag til åttedelsfinale i Europa League etter 4-1 sammenlagt mot PAOK.

Som alltid er vertene best på eget gress og 6-1-4 er tallene så langt denne sesongen. To av de siste tre på hjemmebane er vunnet.

Hoffenheim har vunnet alle tre hjemmekamper og tapt begge bortekamper etter nyttårspausen, men holder fortsatt grep om den viktige fjerdeplassen - med et drøss konkurrenter i hælene. De har vært nær umulige å slå hele sesongen, og var ubeseiret før vinterpausen, men har altså rrøket på sesongens to første tap nå, og begge på bortebane.

Hjemmelaget har helt klart muligheten til å påføre Hoffenheim sesongens tredje strake bortetap og har vunnet de fem siste tilsvarende. Sett i det lys, er 1,85 på hjemmeseier godkjent.

Det gir oss en dobbelodds på 3,15.