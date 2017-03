United-stjernen bærer Armenia på sine skuldre

På søndagens langoddsprogram er det en del interessante høydepunkter, det største av dem må være Nord-Irland - Norge i Belfast, den viktige kvalifiseringskampen. Ellers skal lag som England, Polen og Danmark i aksjon mot ymse motstandere.

Vi feilet i å spå utfallet av gårsdagens fotballkamper og det er bare å beklage at alle tre oddstips sto tilbake uten tilbakebetaling.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Armenia + Skottland, samlet odds 4,05.

Begge disse kan singelspilles om du ønsker det.

Armenia - Kasakhstan, H 1,80

Armenia har et seigt mannskap, som tapte knepent for Polen og Danmark, stort for Romania før de slo Montenegro 3-2 hjemme i forrige kvalifiseringskamp. De har dermed tre poeng på fire kamper og ligger poenget foran dagens motstander.

Henrikh Mkhitaryan har nok ingen stor konkurranse om årets spiller i Armenia-prisen, han er heldigvis tilbake i slag for hjemmelaget. Det gir dem håp.

Gjestene har holdt både Polen og Romania til uavgjort i sine to hjemmekamper, men borte har de tapt 5-0 for Montenegro og 4-1 for Danmark. De er altså intet stort bortelag. På papiret ser laget ganske begredelig ut, med bare én spiller utenfor hjemlig liga. Kaptein Smakov er sammen med et par andre viktige brikker ute av kampen i dag og vi lener oss mot vertene, H spilles til 1,80.

Skottland - Slovenia, H 2,25

Vertene åpnet med en kontrollert 5-1-seier borte mot Malta, men siden det har det gått kraftig nedover. Ett poeng fra hjemmekampen mot Litauen er det eneste de har fått med seg på de siste tre kampene i denne kvalifiseringen.

I midtuken spilte de treningskamp mot Canada uten å imponere, de havnet under og klarte bare 1-1 på hjemmebane. Samtlige nøkkelspillere er tilgjengelige for trener Gordon Strachan, kanskje med unntak av Morrison, McArthur og Fraser, som er tvilsomme. Det er et jevnt lag med spillere på greit nivå i Premier League og Skottland.

Gjestene har fått en solid åpning på denne kvalifiseringen og ligger bare to poeng bak England, etter uavgjort mot dem og Litauen, samt seire over Malta og Slovakia. De har et lag bestående av greie spillere, med midtbanetrioen Birsa, Kurtic og Ilicic samt verdensklassekeeperen Jan Oblak som de bærende bjelkene.

På bortebane har de 2-2 mot Litauen og en knepen 1-0-seier over Malta, altså ikke altfor imponerende. Skottene har imponert lite de senere årene, men hjemmebanefordelen skal ikke undervurderes. Vi backer vertene til 2,25 og får totaloddsen 4,05 på denne frekke dobbelen.

