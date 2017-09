Uthvilte Roma kan senke Atlético

Champions League er endelig tilbake på programmet og Manchester United, Barcelona, Juventus, Chelsea, PSG og Bayern München skal alle i aksjon denne aftenen. I tillegg er det full rulle i Championship og lavere engelske divisjoner, samt toppkampen Start - Bodø/Glimt i norsk OBOS-liga.

Mandagen ble skuffende med null treff på tre tips og formen vår er for tiden svak.

NB! Denne artikkelen inneholder begge dagens oddstips fra Champions League.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Roma - Atlético Madrid, H 2,55.

Hjemmelaget skulle egentlig spille en tøff bortekamp mot Sampdoria lørdag, men den ble avlyst og Roma stiller dermed med friske ben. Siden denne gruppen også inneholder Chelsea, vet italienerne at et positivt resultat her er nødvendig for å kunne avansere til neste runde.

Ellers har vi vært litt kritiske til Roma så langt denne sesongen, som ser svekket ut fra forrige sesong. Men de nye spillerne har fått tid til å sette seg nå.

Bruno Peres og Daniele de Rossi er begge tilbake fra skade, det samme gjelder Alessandro Florenzi, men sistnevnte er ikke med her. Nysigneringen Patrick Schick er heller ikke med.

Vi spilte mot Atlético Madrid i helgens bortekamp i Valencia, men de var det beste laget og 0-0 var et helt godkjent resultat i en tøff bortekamp. De har kun spilt bortekamper så langt, i påvente av sin stadionåpning kommende helg.

Antoine Griezmann var suspendert i helgen, men returnerer i aften.

Roma vet de er nødt til å ta poeng, helst tre, i denne hjemmekampen og med friske ben og hjemmebanefordelen gir vi dem vår tillit til 2,55 ganger pengene.

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 20.40.

Olympiakos - Sporting Lisboa, U 2,95.

Vertene hadde en komfortabel reise inn til dette gruppespillet og har også åpnet med syv poeng fra de tre første ligakampene sine - dog mot svak motstand. Olympiakos ser på papiret mindre fryktinngytende enn de har vært ved tidligere anledninger, men vil alltid være å regne med hjemme i heksegryta si.

Seks spillere er ute grunnet skadet, tre av dem med spilletid så langt denne sesongen. Tachtsidis er en av dem som ikke er med.

Gjestene virker å være ute på tokt etter ligatittelen i Portugal denne sesongen, med fem seire på like mange kamper i denne sesonginnledningen. De har fortsatt den svært rutinerte treneren Jorge Jesus og i spillertroppen har de beholdt ettertraktede nøkkelspillere enda en sesong.

Verdt å nevnte er imidlertid at de sliter tungt på bortebane i Champions League de senere sesonger, i fjor tapte de alle tre bortekampene i gruppespillet med ett måls margin.

Den hjemvendte Fabio Coentrao er ute grunnet skade. Forsvareren Piccini er tvilsom.

Uavgjort virker holdbart for begge lag i denne kampen, især for bortelaget. U spilles til 2,95.

