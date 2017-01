Valencia går ikke på vannet

Dagens langoddsprogram er uhyre magert og kun en håndfull objekter er tilgjengelig. Las Palmas - Valencia er høydepunktet for fotballentusiaster.

Uken ble avsluttet på verst tenkelig vis og fire oddstips ga null tilbakebetaling. Vi kommer med januarregnskapet på onsdag.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.40.

Las Palmas - Valencia, H 2,40.

Vertene er gjennom en småtøff periode for tiden, med kun fem poeng fra like mange kamper - alle disse tatt på hjemmebane. De tar så å si alle poeng på eget gress og har enda ikke tapt på ferieøya, 5-5-0 er knallsterke tall.

Toppscorer Kevin-Prince Boateng måtte stå over forrige helgs hjemmekamp mot Deportivo La Coruna (1-1) med karantene, men han er tilbake til dagens oppgjør. Av samme årsak er forsvareren Aythami ute, i tillegg til hans skadde forsvarskollega David García, sistnevnte er fast.

Verdt å merke seg er at Las Palmas har vunnet begge de to siste innbyrdes mellom lagene, 2-4 på Mestalla i høst og 2-1 hjemme i tilsvarende kamp forrige sesong.

På vei opp

Valencia har fått et lite oppsving med to seirer på rad etter Cesare Prandellis avgang, men det skrives i kamprapportene at de hadde enorme mengder med flyt i disse to kampene - 2-1-seier hjemme over Espanyol og en uansett kruttsterk 2-0-seier over Villarreal borte forrige helg.

Dermed er det plutselig seks poeng ned til rød sone og selvfølgelig er Valencia for gode for å kjempe ned i denne sumpa. De har faktisk tatt mest poeng på reisefot så langt, uten at 3-2-5 er voldsomt skremmende tall.

Toppscorer Rodrigo er stadig ute, ellers er mindre viktige spillere som Abdennour, Siqueira, Medrán og Bakkali ute med skader.

Hjemmestatistikken til Las Palmas lyver ikke, dette er et svært godt hjemmelag. Derfor backer vi dem, tross Valencias nyfunne form, til 2,40 ganger pengene.

