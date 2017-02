Valencia må kjenne sin besøkelsestid

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips FA-cup: Fulham kan ta Tottenham

Oddstips Ligue 1: Ny smell for Saint-Etienne

Tippetips: Mourinho jakter trofeer

VM slalåm: Henrik er den store gullfavoritten

Lotto lørdag: Mann vant 16,5 millioner

Søndag er avslutningsdagen i både alpin-VM og skiskytings-VM og det norske gullsjanser i både slalåm og i fellesstarten for menn i skiskyting. I tillegg ruller FA-cupen videre i England og det er ellers en rekke kamper i både Italia og Spania.

Valencia - Athletic Bilbao H 2,15 (spillestopp kl 16.10)

Heller ikke denne sesongen er det som mye som stemmer for Valencia og laget har faktisk kun fire poeng ned til nedrykkstreken. Etter sju poeng på tre kamper, falt laget tilbake til gamle synder med 1-3 borte for Las Palmas og deretter et skrekkelig 0-4 tap hjemme for Eibar i den nest siste seriekampen. Litt opptur ble det sist helg med 0-0 borte mot Real Betis.

Athletic Bilbao klarte ikke bedre enn 3-2 i hjemmemøtet mot Apoel Nicosia i Europa League torsdag kveld, og må således ha fokus på returmøtet kommende torsdag. Er som vanlig veldig mye bedre i Bilbao (8-3-1) enn på reisefot (2-2-6).

Valencia bør ha en bra sjanse til tre poeng her og 2,15 i hjemmeodds er klart innenfor.

Bordeaux - Guingamp H 1,85 (spillestopp kl 14.55)

Vi prøvde oss med et frekt singelspill på hjemmelaget mot PSG forrige fredag, men "fikk så hatten passet" og pariserne vant 3-0. Bordeaux har ellers vist meget fin form på slutten med 3-2-0 på de fem foregående seriekampene. Ligger på en flott 7. plass med 36 poeng og har kun fire poeng opp til Lyon på 4. plass.

På plassen bak dem på tabellen ligger Guingamp med 34 poeng. De aller fleste av de poengene er tatt på hjemmebane (7-3-2). Borte går det ikke så bra og 2-4-7 er svake bortetall. Toppscorer og kaptein Jimmy Briand soner karantene søndag og det er en klar svekkelse.

Bra sjanse for hjemmeseier her og 1,85 er grei hjemmeodds. Totalodds på denne dobbelen er pene 3,98.