Vålerenga er i fritt fall

Tirsdag ble det en etterlengtet opptur, især for undertegnede, med to flotte treff på tre tips. Augsburg slo RB Leipzig til 3,25 ganger pengene og Leicester leverte mot Liverpool til tre blank.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Oddstips 2: Hertha Berlin undervurderes igjen

Oddstips 3: Lazio og Immobile i kanonform

Tippetips: Lett match for PL-gigantene

Lørdagens V75: Gedigen V75-omgang med 24 millioner ekstra

Jägersro Galopp: Flott onsdagsgalopp fra Jägersro

Dagens langoddsprogram forsetter der tirsdagen slapp, med et rikholdig utvalg fra hele Europa. Flere PL-lag skal i aksjon i ligacupen, deriblant Manchester-duoen, Arsenal, Chelsea og Everton. I tillegg er det semifinale i cupen, mellom Vålerenga og Sarpsborg. Ellers spilles ligarunder i Spania, Italia og Tyskland.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 20.10.

Vålerenga - Sarpsborg 08, U 3,20.

Semifinale i cupen og en blåkopi av åpningskampen på Vålerenga idrettspark - som Sarpsborg 08 vant 2-1 den 10. september. Hjemmelaget er inne i en rett og slett elendig formkurve, de står uten seier på de siste syv ligakamper og har tapt fire av de siste fem.

I sommer har de solgt to av sine viktigste spillere, Rasmus Lindkvist og senest Ghayas Zahid. At de ligger bare poenget over Sogndal på kvalifiseringsplass stresser nok hjemmelaget, men de kommer til å satse alt på å vinne denne semifinalen.

Sarpingene kommer fra sin side fra årsverste i Eliteserien, med skrekkelige 5-0 i Tromsø. Alt gullhåp er ute og nå gjelder det kun å klamre seg fast til medaljeplassen sin.

Gjestene har imidlertid vært solide på reisefot denne sesongen, med sine 4-4-3. Og som nevnt slo de Vålerenga på denne banen for bare ti dager siden.

Begge lag har mye å revansjere, vi forventer lav risiko i et tett semifinaleoppgjør og stor U-fare. Det blir også vårt spill, til 3,20 ganger pengene.

Klikk her for å levere!