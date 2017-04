Vålerenga får en pangstart

Det ble en flott avslutning på en glimrende uke med to av fire tips inn søndag. Sarpsborg 08 og Lillestrøm innfridde i den ene dobbelen, Strømsgodset og Rosenborg i den andre. Napoli og Arsenal feilet begge som våre singelspill.

Uke 13 ble dermed den andre uken på rad med et solid overskudd. 23 oddstips leverte en tilbakebetalingsprosent på hele 128,3. Mars ble også en svært god måned, vi publiserer månedsregnskapet i løpet av dagen.

Mandagens langoddsprogram bærer preg av at helgen er bak oss, men det er fortsatt en del å sette tennene i. Vålerengas kamp mot Viking er høydepunktet i norsk fotball, i Sverige serieåpner enda flere lag og Frisk Asker skal prøve å revansjere det bitre overtidstapet mot Stavanger. Dagen avsluttes med tre NHL-kamper.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 18.55.

Vålerenga - Viking, H 1,95

Sjelden har optimismen vært så stor i Vålerenga og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. De har en vanvittig offensiv på gang og kommer til å score mye mål under Ronny Deila. På slutten av overgangsvinduet kom nye brikker på plass, med Abdisalam Ibrahim - hentet fra dagens motstander - og Daniel Berntsen inn.

Vinterens treningskamper har jevnt over vært glitrende og det er et helt annet Vålerenga-lag enn det som tapte 0-2 hjemme for nettopp Viking i fjorårets seriepremiere.

Klar til kamp blir ikke Daniel Fredheim Holm, Henrik Kjelsrud Johansen eller Ernest Agyiri.

Ribbet

Det er store spørsmålstegn knyttet til Viking, men ikke av de rette årsakene. At de måtte gi bort nøkkelspilleren Ibrahim til en bitter rival forrige uke bare understreket den krisen de er i. Stallen er dårligere enn på mange år, treneren er den klart minst erfarne i dette sirkuset og optimismen er så å si ikke-eksisterende.

Viking skapte en del bra prestasjoner på bortebane forrige sesong og var et av de aller beste bortelagene da.

Det hjelper ikke at nøkkelspilleren Samuel Adegbenro ikke er med, en stor nedtur etter en knallsterk vintersesong. Lånesigneringen Robin Shroot har fått plass. Lånesigneringen Kwesi Appiah kan få debut fra start.

Nei, her peker mye på Vålerenga. Serieåpningen så langt har gitt få overraskelser og vi tror ikke Stavanger-laget kan gjøre noe med det. H singelspilles til 1,95 ganger pengene.

Klikk her for å levere!