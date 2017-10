Vålerenga har funnet målformen

Det er en særs spennende søndag vi har i vente, med full rulle i sesonginnspurten her hjemme i Norge, toppkampen Brann - Rosenborg er høydepunktet her til lands, og deilige oppgjør fra hele Europa. Tottenham - Liverpool blir høydepunktet for de som elsker engelsk fotball.

Vi gikk på et lite tap på lørdagens fire tips, men Napolis uavgjortresultat mot Inter til 3,80 i odds reddet inn nesten hele dagen.



Dagens dobbel, innleveringsfristk klokken 17.55.

Over 2,5 mål i Viking - Vålerenga + Levanger, samlet odds 2,76.

Begge disse kan singelspilles!

Over 2,5 mål i Viking - Vålerenga, 1,67 i odds

De siste tre kampene mellom lagene har riktig nok endt under 2,5, men før det hadde vi noen virkelig minneverdige oppgjør mellom disse lagene i Stavanger, med blant annet 5-5 og 3-4. Det som betyr mest i dag er imidlertid at Vålerenga har gått over i åtte rake kamper og at Viking også har gått over i fire av de siste seks.

Vertene har totalt gått over 2,5 mål i 13 av 25 kamper, for Vålerenga er fordelingen 16-9 favør over 2,5.

Vertene har bokstavelig talt ingenting å tape og rykker ned om de ikke vinner alle de siste kampene, så de må bare angripe. Og Vålerenga har virkelig funnet scoringsformen den siste tiden, her ligger det an til målrikt. Vi spiller over 2,5 mål til 1,67 ganger pengene.

Levanger - Florø, H 1,65

Vertene holdt liv i playoffhåpet med en kruttsterk 3-1-seier borte mot seriemester Bodø/Glimt, som riktig nok ikke hadde noe å spille for. Fire poeng skiller fortsatt opp til topp seks, men spesielt Ranheim er i så elendig form at alle muligheter er til stede for trønderne.

Poengmessig har de klart seg best på reisefot denne sesongen og 4-5-4 er ikke spesielt gode tall på deres nye kunstgress.

Luften har gått ut av Florø, som ikke rykker ned og heller ikke har noen realistisk mulighet til å nå topp seks. Hele syv kamper er gått siden forrige seier og på bortebane har de fire rake tap, eventyrdagene i sommer er langt på vei glemt. 4-1-8 er tallene på reisefot denne sesongen.

Vertene har los på topp seks og bør slå et formsvakt og umotivert Florø-lag. H spilles til 1,65 og vi får totaloddsen 2,76 på denne dobbelen.

