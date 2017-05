Vålerenga kan utnytte RBK-formen

Dagens langoddsprogram er svært innholdsrikt og spennende. Eliteserien og OBOS-ligaen har full rulle, med hovedkampen Vålerenga - Rosenborg. Serie A takker for seg etter en flott sesong og det samme gjør legenden Francesco Totti klokken 18 mot Genoa.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 19.55.

Vålerenga - Rosenborg, H 3,55.

Vålerengas oppsving fikk en brutalt slutt i Sarpsborg forrige helg, da de tapte 2-0 noen lunde fortjent. Det etter syv poeng på tre kamper og to 1-0-seirer på rappen.

Dermed skurrer det fortsatt litt for Ronny Deila og hans menn, som må sies å ha fått en under pari sesongstart. Spesielt på reisefot har det vært ille og 3-1-1 er helt greie hjemmetall - uavgjort mot Stabæk og tap for Sandefjord er de to poengtapene.

Christian Grindheim returnerer etter to kamper på sidelinjen. Muhamed Keita er imidlertid skadet.

Tre poengtap på rad

Også Rosenborg er inne i en aldri så liten bølgedal og står nå med tre poengtap på rappen. Forrige lørdag ble det en skuffende hundreårsfeiring da de bare klarte 1-1 mot Lillestrøm og alt er ikke som det skal heller på Lerkendal.

Men de er fortsatt serieleder og 3-1-0 er svært sterke bortetall så langt. De har også en bra innbyrdes statistikk mot dagens motstander, med fem seirer på rad totalt og to strake seirer på Ullevaal.

Gjestene har ingen særlige endringer i sin tropp, kanskje er André Hansen klar igjen.

Denne blir jevn og vi er ikke overbeviste om at Vålerenga har så små sjanser som oddsen tilsier. Vi forsøker et frekt H-spill til 3,55 mot et formsvakt Rosenborg-lag.

