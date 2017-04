Vålerenga slår tilbake

Søndagens langoddsprogram er vanvittig godt, med full runde i Eliteserien, OBOS-ligaen og Serie A, blant annet. GET-ligafinalen går inn i finale nummer fem, denne gangen i Stavanger. Og Manchester United, Everton og Leicester skal alle i aksjon i Premier League.

Det ble dessverre et underskudd på lørdagens oddstips. West Bromwich feilet oss, Stoke feilet oss og Blackburn feilet oss. Tapet ble begrenset av dobbelen med RB Leipzig (der vi hadde mye flaks) og Rosenborg til en samlet odds på 2,63.

Dagens dobbel 2, innleveringsfrist klokken 17.55.

Vålerenga + Sarpsborg 08, samlet odds 2,50.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.



Vålerenga — Sandefjord Fotball, H 1,50

Hjemmelaget føler seg nok snytt for poeng borte mot Haugesund etter 4-3-tapet torsdag, men sannheten er at de var elendige i forsvar og slapp til altfor mange sjanser. Det gjorde de for så vidt mot Viking óg, uten at siddisene klarte å utnytte det.

Dermed er det fortsatt en del å jobbe med for Ronny Deila, som har tradisjon for å skape knallsterke hjemmelag. Vi forventer ikke noe annet av Vålerenga i år. Muhamed Keita kommer trolig inn fra start i dag etter et bra innhopp på torsdag. Moa er stadig usikker, her er Vålerenga tvilsom. Näsberg og er også tvilsom.

Sandefjord har på sin side fått en lei åpning på sesongen, med to tap for henholdsvis Lillestrøm (1-2 borte) og Rosenborg (0-3 hjemme). I sistnevnte kamp var de fullt på høyde før de fikk en mann utvist og mot Lillestrøm ledet de helt til det gjensto ti minutter.

Dembe Bindias ble utvist sist og må stå over i dag. Lars Grorud er ikke helt klar etter skade.

Men slik er det ofte for lag som skal kjempe i bunnen og det er trolig at de vil legge seg bakpå med fem mann i denne kampen. Det kan gjøre det vanskelig for Vålerenga, men vi tror hjemmelagets offensive kapasitet vil gjøre jobben. H spilles til 1,50, en odds vi ikke lar stå ukombinert.

Sarpsborg 08 - Viking, H 1,67

Så langt har sarpingene levt opp til hypen og de har vunnet begge årets første kamper, 3-1 over både Sogndal hjemme og Aalesund borte. Offensivt ser det knallsterkt ut, med mange gode alternativer i scoringsform.

Hjemmelaget slapp knapt inn mål på hjemmebane i fjor og de kommer til å bli svært vanskelige å slå på eget gress. 7-5-3 var bortetallene forrige sesong. Tilsvarende kamp i fjor endte 1-0. Joachim Thomassen er tvilsom, mens Alexander Groven returnerer fra skade.

Viking har på sin side tapt sesongens to første kamper, 1-0 borte for Vålerenga og 1-2 hjemme for Tromsø i midtukerunden. Sistnevnte resultat var nærmest en skandale og et stort svakhetstegn fra siddisene. De var dog best på bortebane og 7-3-5 var ligaens nest beste bortestatistikk i fjor.

Både Samuel Adegbenro og Kwesi Appiah skal være aktuelle fra start i dag.

Her er det utvilsomt hvem som har fått den beste starten og vi gir full tillit til Geir Bakke og kompani. H spilles til 1,67 og gir oss totaloddsen 2,50 på vår favorittdobbel.



