Verdenscuplederen slår tilbake

Sportspills øvrige meny 1. nyttårsdag:

Oddstips 1: Målrikt i London

Oddstips 2: Palace scorer alltid borte

V4/V5 Bro Park: Nyttårsraketten går på Bro Park

V65 Jarlsberg: Internasjonal V65 med to bankere

V64 Eskilstuna: Jackpot med 1,8 mill ekstra



Godt nyttår til dere alle og velkommen til første dag i 2017. Det er ikke den aller største aktiviteten på fotballfronten på 1. nyttårsdag, men det er to høyinteressante Premier League-kamper på menyen. I tillegg er det fellesstart for både kvinner og menn i Tour De Ski og i Hoppuka er det duket for det tradisjonsrike nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen.

Vinner Nyttårshopprenn Garmisch - Domen Prevc 8,00 (spillestopp kl 12.30)

Det er duket for det tradisjonelle nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen i ettermiddag. Basert på kvalifiseringen som ble unnagjort på nyttårsaften er det ingen klar favoritt i dag.

Verdenscupleder Domen Prevc stod med fire verdenscupseire denne sesongen før åpningsrennet i Oberstdorf, men fikk det ikke til i Oberstdorf og endte helt nede på en meget skuffende 26. plass og endte hele 53,3 poeng bak vinneren Stefan Kraft. Det betyr at Domen trolig er hektet av i kampen om sammenlagtseieren allerede etter det første rennet. Men i gårsdagens kvalik var det tilbake til normalen for Domen Prevc som helt uanstrengt landet på 137, 5 meter, men det så ut som han hadde betydelig mer å gå på. Markus Eisenbichler fra Tyskland som vant kvalifiseringen landet på 139 meter.

8 ganger pengene på at Domen Prevc vinner nyttårshopprennet i dag og slår tilbake etter det svake åpningsrennet, er så flott odds, at vi må sette et vinnerspille på 17-åringen i dag.