Viking ser mye bedre ut

Et fantastisk flott langoddsprogram venter oss søndag med storkamp både i Premier League mellom Arsenal og Manchester United og i Eliteserien mellom Rosenborg og Brann som de to største høydepunktene. Men det finnes nok av andre høydepunkter også.

Viking — Sandefjord Fotball H 1,75 (spillstopp kl 17.55)

Endelig har Viking fått betalt for sine gode prestasjoner og to kamper mot henholdsvis Brann og Odd har gitt fire poeng. Forrige hjemmekamp slo de sistnevnte hele 3-0 og fikk den forløsende seieren. Gjorde også en klart godkjent bortekamp mot Brann sist helg og det var ikke ufortjent når Adegbenro utlignet tre minutter på overtid. Men etter å ha tapt de fire første seriekampene, ligger Viking fortsatt nest sist med fire poeng.

Sandefjord utlignet på sin side Moldes ledelse seks minutter på overtid av forrige helgs kamp, 3-3 ble det til slutt. De har tatt tre poeng på like mange bortekamper, etter seier over Vålerenga og tap for Strømsgodset og Lillestrøm. Og står totalt med sju poeng etter seks serierunder.

2-0 i tilsvarende seriekamp i 2015 og normalt hjemmesterke Viking bør ha gode vinnersjanser her. 1,75 er helt grei hjemmeodds og spilles.

Tromsø — Kristiansund BK H 1,65 (spillstopp kl 17.55)

Hjemmelaget har til tross for flere gode omganger, gått på tre strake tap mot hhv Odd borte, Stabæk hjemme og Aalesund borte. Det er stort sett 1. omgangen hjemme mot Stabæk nest sist og andreomgangen borte mot Aalesund sist helg, som har vært langt under pari. Står således fortsatt med de sju poengene laget fikk med seg i de tre første seriekampene. Gamsten mistet forrige kamp og er også usikker til denne.

Kristiansund har fått en fullt godkjent åpning med seks poeng fra like mange kamper, alle tatt på hjemmebane. Borte har de tapt tre av tre, for Sarpsborg, Sandefjord og Odd, med en samlet målforskjell på 1-9. Det er neppe noen tvil om at det er hjemme i Kristiansund laget må ta de fleste av sine poeng. Sverre Økland og Aliou Coly er ute for bortelaget.

Gutan har vært bra tidvis, har fordel av hjemmebane og bør vinne denne kampen. 1,65 for H er kanskje er lite knepp for lavt, men vi tror på Gutan. Kombinert med seier til Viking får vi en dobbelodds på 2,80.