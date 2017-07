Vikings lykke snur før eller siden

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram har en spennende Eliteserie-runde med tre kamper og en håndfull kamper fra Sverige og lavere divisjoner i Norge. I tillegg er det tippekupong.

Dagens singel 1, innleveringsfrist klokken 17.55.

Viking - Sogndal, H 2,00.

Man må føle med Viking om dagen, som har tapt vanvittig med poeng i sluttminuttene av årets kamper. Så også i Molde sist søndag, da de hentet inn 2-0-ledelsen til hjemmelaget bare for å tapte 3-2 helt på tampen av kampen. I kveld må de bare vinne.

Vinne har de ikke gjort altfor ofte på Viking Stadion i år, med 2-1-4. Kristiansund og Odd er lagene de har slått, to kunstgresslag. Tommy Høiland er klar fra Strømsgodset, men blir ikke spilleklar før 20. juli. Usman Sole soner karantene.

Sogndal sikret en viktig trepoenger med en sterk 1-0-seier over medaljejagende Aalesund sist lørdag. Det ga en viss luke ned til nedrykksstriden, fire poeng skiller nå til Strømsgodset på kvalifisering.

Uansett, Eirik Bakkes menn har plukket bra med poeng etter de hentet Wæhler og fikk nøkkelspillere skadefri, elleve poeng de siste seks er solid. Like solid er ikke bortestatistikken 1-2-4, selv om de fortjener skryt for å slå Molde. Dagens kamp spilles på naturgress, til forskjell fra hva gjestene bruker til vanlig. Chidibere Nwakali soner karantene for sitt røde kort sist helg.

Vertene har hatt så mye stang ut at de må snu før eller siden. Og hvorfor ikke mot kunstgresslaget Sogndal? H spilles til to blank.

