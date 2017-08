Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddsdobbel fredag: Köln duger også uten storscoreren

Oddssingel 1 fredag: Real mener alvor nå

Oddssingel 2 fredag: Villa og Bruce har fått opp dampen

V65 Mantorp: Stor jackpotomgang til lunsj

Det er et meget flott langoddsprogram vi har foran oss fredag. To kamper fra engelsk Chamoionship, to kamper fra La Liga, to kamper fra dansk Superliga, en kamp fra tysk Bundesliga og en kamp fra Ligue 1 i Frankrike er de sportslige høydepunktene.

Det ble strålende klaff for våre oddstips torsdag. Rosenborg innfridde som vårt hovedspill til herlige 3,55 i odds, mens Østersund også gjorde jobben og vant 2-0 til flotte 2,80 i odds.

Bristol City - Aston Villa B 2,60 (kampstart 20.40)

To kamper fra engelsk Championship spilles i kveld dette er den klart mest interessante.

Helt grei start av Bristol City med fem poeng på de fire første seriekampene (1-2-1). Innledet med å slå bortesvake Barnsley 3-1, før det ble tap 1-2 borte mot Birmingham og en sterk poengdeling (2-2) borte mot Brentford. Sist lørdag ble det noe skuffende 0-0 hjemme mot Millwall. Solide 11-4-8 på hjemmebane forrige sesong.

Aston Villa er blant de aller heteste favorittene til direkte opprykk, men det startet klart under pari. 1-1 hjemme mot Hull i seriepremieren, ble etterfulgt av 0-3 tap borte mot nåværende serieleder Cardiff, og så ble det bortetap mot meget hjemmesterke Reading deretter med 1-2. Sist lørdag kom endelig seieren med solide 4-2 hjemme mot Norwich.

Hadde denne kampen vært seriestart, hadde garantert Aston Villa stått som favoritt. Nå hadde riktignok ikke Aston Villa bedre enn 4-6-13 på bortebane forrige sesong og de har tapt begge sine bortekamper hittil (dog mot meget solid motstand).

2,60 på borteseier er helt klart verd et forsøk i kveld og vi setter pengene på Aston Villa.