Villarreal har fått los på Champions League

Fredagens langoddsprogram er noe fattig og bygger opp mot den innholdsrike helgen vi har foran oss. Det spilles kamp i Championship, La Liga, tysk Bundesliga og Ligue 1, uten at noen av dem er som høydarer å regne. Den fjerde finalekampen mellom Frisk Asker og Stavanger Oilers er dagens godbit fra hockeyverden.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.10.

Villarreal + Under 2,5 mål i Randers - Horsens, samlet odds 3,44.

Villarreal - Athletic Bilbao, H 2,15 (denne kan singelspilles)

Hjemmelaget røk 2-3 hjemme for Eibar i helgen som gikk og ingen skjønte hvordan ligaens beste forsvar kunne svikte så totalt. Derfor var det ekstra viktig å slå tilbake i midtuken og det gjorde de med en sterk 1-0-seier borte over Real Betis.

Nå skiller syv poeng opp til Sevilla på den siste Champions League-plassen og Sevilla har virkelig vært i elendig form den siste tiden. Den gule ubåten har alle muligheter til topp fire med en god sluttspurt.

Vertene er i ganske elendig hjemmeform, med 2-1-3 på de siste seks hjemmekampene sine. Detter har forverret hjemmestatistikken til 8-3-4 totalt. Førstekeeper Sergio Asenjo og Denis Cheryshev er ute, begge for en lang periode.

Gjestene scoret to kjappe på Espanyol i midtuken og vant greit 2-0 hjemme, før dagens kamp er de poenget bak dagens motstander. Det betyr at også de har mulighetene på Champions League denne våren.

Bortestatistikken er imidlertid et stort ankepunkt for gjestene. De står med 4-2-8 på reisefot denne sesongen og tatt bare 14 av 50 poeng på bortebane. De kommer til Villarreal uten fravær.

Vertene er normalt sterke på hjemmebane og melder seg for alvor på i Champions League-kampen med seier her. Athletic er et svakt bortelag. Vi spiller H til 2,15.

Under 2,5 mål i Randers - Horsens, 1,60 (denne kan ikke singelspilles)

Vertene har spilt syv tellende kamper på nyåret og scoret to - 2 - mål. De er i katastrofal form og mistet sin plass i mestergruppen på dette. Seks av disse syv kampene har gått under 2,5, unntaket var 3-0-tapet borte for Odense. 17 av 27 kamper har totalt gått under 2,5 mål.

Horsens er ikke i mye bedre form. De har scoret tre mål på syv tellende kamper siden nyttår og vunnet null av dem, fem av disse har gått under 2,5 mål. 16 av 27 har gått under totalt.

Spissen Nikola Djurdjic savnes for vertene og bortelaget har også flere nøkkelspillere ute. Her møtes to lag uten form, selvtillit eller evner foran mål - under 2,5 mål til 1,60 virker som et fornuftig spill. Kombineres med Villarreal-seier og gir totaloddsen 3,44 på vår dobbel.

