Marie Dorin Habert fra Frankrike var den store VM-dronninga i Holmenkollen i forrige VM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

VM-dronninga fra Kollen har våknet

Marie Dorin Habert tok for seg under VM i Holmenkollen forrige sesong. I dag er hun på medaljejakt under kvinnenes 15 km i Hochfilzen.