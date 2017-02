Voldsom odds på Østerrike

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er en herlig sportssøndag vi har foran oss og det bærer da også søndagens langoddsprogram preg av. Det er ligacupfinale i England mellom Manchester United og Southampton, og det er flere toppkamper både i Italia, Spania og Frankrike. I VM på ski er det duket for lagsprint for både kvinner og menn, det er kombinert stafett og det er hopp mixed lag.

Både Hull og Cardiff måtte nøye seg med poengdeling i sine respektive hjemmeoppgjør lørdag, men dobbelen med seire til Eibar (3-0) og Hertha Berlin (2-0) den satt klokkerent til flotte 3,61 i totalodds og sørget for en bra lørdag.

HS 100 - Lagmix - Vinner Østerrike 5,50 (spillestopp kl 15.25)

Det er duket for en meget spennende VM-søndag i Lahti og fire øvelser står på programmet, der Norges gullsjanser er på de to team lagsprintene. Verken i den kombinerte lagkonkurransen eller i hopp lagmix-øvelsen er det realistiske norske gullsjanser.

Tyskland er den store favoritten i den kombinerte lagkonkurransen og de er også svært store favoritter i Hopp lagmix. Det er kanskje ikke så rart ettersom tre av de fire utøverne på det tyske laget var på pallen. Carina Vogt vant kvinnenes normalhopp fredag, mens Svenja Wuerth endte på 6. plass. Blant gutta tok Andreas Wellinger sølv, mens Markus Eisenbichler tok bronse.

Likevel er det ikke usannsynlig at Østerrike kan være med i gullkampen. Stefan Kraft tok gullet blant gutte i går, og har hoppet fantastisk bra i alle hoppene sine i normalbakken. Michael Hayböck endte på 6. plass, men han lå på 3. plass etter 1. omgang og det er ingen tvil om at blant gutta matcher Østerrike de tyske gutta fullt ut.

Blant jentene så vant altså Carina Vogt VM-gullet fredag, mens lagvenninna Svenja Wuerth endte på 6. plass. For Østerrike endte Jacqueline Seifriedsberger på 7. plass, mens Daniela Irascho-Stolz endte på 8. plass og totalt var de to tyske jentene nesten 26 poeng foran de to østerrikske jentene. Men Irascho-Stolz var på pallen både i Ljubno 11. februar og i Rasnov 29. januar og har slått nevnte Vogt flere ganger denne sesongen.

Det handler om odds dette og det er som nevnt meget forståelig at Tyskland er klare favoritter. Men saftige 5,50 på at Østerrike tar gullet, er så spenstig odds, at vi må teste et gullspill på Østerrike.